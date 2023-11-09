"Поймать монстра": охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном

Пятеро мужчин боролись с самкой змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.

В США группа охотников на змей в национальном заповеднике Биг-Сайпресс во Флориде объединилась, чтобы поймать огромную 17-футовую змею (5,2 метра), вес которой достигал 198 фунтов (почти 90 килограммов). Об этом пишет UPI.

По словам 45-летнего Майка Элфенбейна, занимающегося охраной природы, он и его 17-летний сын Коул отправились на поиски инвазивных змей в заповеднике площадью 729 тысяч акров, когда наткнулись на огромного питона.

Друзья и охотники Трей Барбер, Картер Гэвлок и Холден Хантер также заметили огромного бирманского питона и присоединились к схватке.

"Мы были незнакомцами. Но мы впятером знали, что должны поймать этого монстра", — рассказал Элфенбейн.

Пятеро охотников боролись с самкой змеи около 45 минут Фото: Facebook

Пятеро охотников боролись с самкой змеи около 45 минут.

"Я схватил ее за голову, а мой сын — за хвост. Мы растянули ее по дороге. Картер, Холден и Трей прыгнули на нее сверху, пытаясь удержать. Она буквально приподняла нас над землей", — рассказал Элфенбейн.

На место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве, которая забрала пойманную змею. По ее словам, вес змеи составил 198 фунтов (почти 90 килограммов), что делает ее второй по весу в штате.

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