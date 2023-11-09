Мечтали стать миллионерами: британец с женой обманул родителей, оставив им 28 пенсов (фото)

Гэри и Диана Мэнселл, мечтавшие о светской жизни, тратили деньги на роскошь, которую ранее не могли себе позволить. Пара воспользовалась счетом стариков более 100 раз на общую сумму около 158 тысяч фунтов стерлингов.

Супружеская пара их Великобритании, обманувшая своих пожилых родителей, оставив им всего 28 пенсов, расплакалась, увидев друг друга по видеосвязи из суда Ливерпуля, после чего получила тюремный срок. Об этом пишет Liverpool Echo.

61-летний Гэри Мэнселл и его 58-летняя жена Диана более трех лет обманывали своих беззащитных родителей, выступая в качестве их доверенных лиц. В прошлом месяце супруги, мечтавшие стать миллионерами, были наконец пойманы и осуждены в суде Liverpool Crown Court за мошенничество и отмывание денег.

Когда вчера утром (8 ноября) они увидели друг друга по видеосвязи в суде для вынесения приговора, они помахали руками, а затем разрыдались. Однако судья Дэвид Суиннертон назвал их действия отвратительными и сказал, что им "должно быть стыдно".

Суд узнал, что Фред и Энид Мэнселл съехали из своего семейного дома в Вултоне в октябре 2017 года после того, как мужчина серьезно упал, а у женщины была диагностирована деменция. Супруги с 1965 года владели правом полной собственности на жилье и имели значительный собственный капитал. У них также было 2 автомобиля и неплохой баланс в банке благодаря государственной и трудовой пенсиям, которые приносили им до 2700 фунтов стерлингов ежемесячно.

Диана и Гэри Мэнселл получили доверенность на уход за Фредом и Энид в связи с их возрастом и уязвимым здоровьем. Получив нужные документы пара продала дом за 150 000 фунтов стерлингов, что было значительно ниже рыночной цены. Суд установил, что Диана и Гэри использовали вырученные деньги для переоборудования гаража в жилое помещение для родителей мужчины. Жилая зона Фреда и Энид была отделена деревянной дверью с сигнализацией.

61-летний Гэри Мэнселл Фото: Merseyside Police

Гэри и Диана по возможности не пускали в дом социальных работников. Фреда и Энид "контролировали", кормили едой быстрого приготовления и держали в замкнутом пространстве. Они практически не выходили из дома. С августа 2017 года по ноябрь 2021 года лишь на два дня ездили в отпуск в Лландидно.

В это время Гэри и Диана, мечтавшие о светской жизни, тратили деньги на роскошь, которую не могли себе позволить. Суд узнал, как они на две недели улетели на Ямайку, отдыхали в Кабо-Верде, останавливались в шикарном отеле Grand Hotel в Йорке. Диана потратила 9 000 фунтов стерлингов на лечение зубов, ездила на шикарном золотистом BMW с индивидуальным номерным знаком и имела коллекцию дорогих сумок Chanel и Louboutin. Она также тратила тысячи на парфюмерию Joe Malone.

58-летняя Диана Мэнселл Фото: Merseyside Police

Несмотря на роскошный образ жизни, Диане не нравилось ухаживать за Фредом и Энид. Одно из сообщений, показанных в суде, свидетельствует о том, что она чувствовала себя "использованной и оскорбленной". Пара, связавшая себя узами брака в Лас-Вегасе в 2005 года, воспользовалась счетом стариков более 100 раз на общую сумму около 158 тысяч фунтов стерлингов. Всего, по мнению обвинения, за три с половиной года было похищено около 218 тысяч фунтов стерлингов.

В октябре этого года Гари и Диана Мэнселл были признаны виновными в вывозе имущества, добытого преступным путем, и мошенничестве с использованием служебного положения. Они были приговорены к шести годам лишения свободы.

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