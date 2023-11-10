Жительница Техаса получила открытку, которую умершая подруга отправила 17 лет назад (фото)

Несмотря на то, что подруга Барбары Блевин умерла два года назад, недавно появилось материальное свидетельство их дружбы — открытка, отправленная из Флориды в 2006 году.

Жительница Техаса получила по почте необычную открытку спустя 17 лет после того, как ее отправила ныне покойная подруга. Об этом сообщает The Independent.

По словам Барбары Блевин, прошло почти два года со дня смерти ее подруги Джин Перри, но сейчас она практически ежедневно видит дом своей почившей приятельницы.

Джин Перри

"Я проезжаю мимо и говорю: "Я не верю, что ты ушла. Трудно в это поверить", — рассказала Белвин о своей подруге, с которой поддерживала отношения с 70-х годов.

Открытка, которая пришла с запозданием на 17 лет назад

Несмотря на то, что подруги уже нет в живых, недавно появилось материальное свидетельство дружбы двух женщин — открытка, отправленная в 2006 году.

Женщина, которая получила открытку, отправленную 17 лет назад

Хотя послание пришло спустя почти два десятилетия, Блевинс очень обрадовалась, когда его прочла.

По ее словам, на открытке были обычные пожелания, мол, "все будет хорошо". Дополняло их изображение обнаженной женщины — подобные шутки часто отпускала ее подруга.

Открытка, которая пришла с запозданием на 17 лет назад

Перри отправила открытку из Флориды, куда ездила навещать родственников, но по какой-то причине она затерялась и пришла по адресу через 17 лет.

Вначале открытка попала к другому человеку и он решил с помощью Facebook найти адресата.

Открытка, которая пришла с запозданием на 17 лет назад

Напомним, что женщина получила таинственную открытку, отправленную 42 года назад. Весь путь занял 17 000 км.

Также сообщалось, что женщина приклеила письмо о разводе к чемодану мужа, чем испортила ему отдых с любовницей.