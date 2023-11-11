"Новый Нострадамус": экстрасенс сделал жуткое предсказание на 2024 год (фото, видео)

Некоторое время мужчина посвятил обсуждению своих прогнозов в отношении политики США, а затем перешел к более широким вопросам.

Экстрасенс сделал леденящее душу предсказание на 2024 год, которое может иметь серьезные последствия для одного из самых богатых городов мира. Об этом рассказал экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого в прошлом называли "новым Нострадамусом", в своем новом ролике на YouTube.

Жителям определенного региона стоит подготовиться к сильному землетрясению, которое уже на подходе к одному из самых богатых мест в мире. Если, конечно, верить в предсказания экстрасенса.

Крейг Гамильтон-Паркер, которого в прошлом называли "новым Нострадамусом", выпустил на своем YouTube-канале новый выпуск программы "Кофе с Крейгом". В нем он рассказал о том, что он предвидит на следующий, 2024 год.

Некоторое время мужчина посвятил обсуждению своих прогнозов в отношении политики США, а затем перешел к более широким вопросам. Одной из них является потеря Америкой своей власти.

"Еще одна вещь, которую я предвижу, — это нехватка электроэнергии и отключение электричества в США. В частности, я видел большие отключения в Калифорнии и Техасе — в месте, где много нефти, и в Калифорнии, где много нефти. Я также вижу, что это что-то вроде повреждения инфраструктуры или чего-то в этом роде. Возможно, поврежденная погодным явлением, ураганом или чем-то подобным — то есть не просто обрыв кабелей, а что-то, что очень трудно исправить", — рассказал Крейг.

Крейг Гамильтон-Паркер, которого в прошлом называли "новым Нострадамусом" Фото: Youtube/Craig Hamilton-Parker

Экстрасенс отметил, что какая-то часть инфраструктуры, генерирующая энергию, выведена из строя и может быть даже "проклята"

"Какая-то часть инфраструктуры в беде", — добавил он.

Затем Крейг перешел на новый уровень и заявил, что это связано с другими явлениями, которые он видел, отметив, что, по его мнению, в 2024 году в США произойдут "сильные землетрясения".

"Я вижу это по всему западному побережью… возможно, это влияет и на инфраструктуру… это будет нечто больше, чем просто тряска", — сделал свой прогноз Крейг.

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