Мумия пролежала 20 лет: братья сбежали из дома после встречи с "призраком" (фото)

О том, что в доме 20 лет находилась мумия покойной хозяйки, новая владелица недвижимости узнала только после его покупки. На шее женщины обнаружили след от удушения чулком.

Мужчина, снявший дом 35 по Вест-Кинмел-стрит в Риле (Северный Уэльс, Великобритания) сбежал оттуда через год, узнав, что в помещении 20 лет находилась мумия погибшей хозяйки. Об этом рассказала его сестра Трейси Джонс, купившая недвижимость и решившая сдать ее братьям до того, как переехала в нее сама, пишет Mirror.

По словам Трейси, о жуткой истории дома она узнала уже после покупки жилья, найдя более детальную информацию в библиотеке. В материалах, которые она обнаружила, Джонс прочитала, что Лесли Харви, придя 5 мая 1960 года в дом своей матери, решил украсить его к ее возвращению из больницы, где она находилась в последнее время. В процессе мужчина случайно наткнулся на мумифицированный труп женщины. Это была Фрэнсис Элис Найт, от имени которой бабушка Лесли, Сара Джейн Харви, сдавала дом родственникам, требуя от арендаторов еженедельной оплаты для содержания владелицы недвижимости. Все 20 лет тело последней лежало в хранилище высотой 186 см, идущем от пола до вентиляционного отверстия на чердаке.

Место, где хранился труп хозяйки дома Фото: Скриншот

Месторасположение трупа прекрасно способствовало его мумификации, и судмедэкспертам пришлось поместить тело в ванную с глицерином на неделю, пока оно не размягчилось настолько, что можно было провести осмотр и вскрытие.

Фрэнсис Элис Найт Фото: Скриншот

На шее женщины обнаружили след от удушения чулком, но на суде миссис Харви пыталась убедить всех, что это было сделано для "лечения горла". В конце концов с нее сняли обвинения в убийстве из-за отсутствия доказательств, но признали виновной в получении денег обманным путем в период с мая 1940 по апрель 1960 года и приговорили к 15 месяцам тюремного заключения.

В беседе с Paranormal Investigations UK на YouTube вскоре после переезда в эту недвижимость Трейси рассказала, что в этом доме сначала пожил ее старший брат, потом младший. Если старший не выдержал истории жилья, то младший утверждал, что видел призрак женщины, чья мумия была там обнаружена. Встретившись нос к носу с привидением, он сбежал.

Как все случилось, журналистам рассказала дочь Трэйси, Кэлли.

"Мой дядя сообщил мне, что однажды ночью, когда он пошел в туалет, то увидел ее и побежал обратно к своей девушке, и его лицо было очень белым. Сначала я не поверила этой истории. Я просто подумала, что он пытается меня напугать, но мы услышали и другие звуки. Раньше это была их комната, они переехали и сказали, что она слишком жуткая. Когда он впервые сюда переехал, он украшал эту комнату — положил ножницы на верх лестницы, потом отвернулся, чтобы поклеить кусок обоев, и ножницы начали плыть к нему", – описывает Кэлли бывшую спальню дяди.

Кэлли Джонс показывает спальню, где жил ее дядя Фото: Скриншот

Девушка отметила, что и сама была свидетельницей странных происшествий:

"Иногда вы слышите, как она идет по лестничной площадке, у нее довольно тяжелые ноги. В доме пропадают вещи, а иногда ей нравится играть с вашим феном и электроприборами".

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