"Это никогда не закончится": книжный клуб на протяжении 28 лет читал один и тот же роман

Начиная с 1995 года на ежемесячные встречи в местной библиотеке приходило от 10 до 30 человек. Вначале они читали по две страницы в месяц, но со временем их количество сократилось до одной страницы из-за обсуждений.

В США группа людей из Вениса, штат Калифорния, начала читать трудную книгу Джеймса Джойса в 1995 году. До последней страницы они добрались в октябре этого года. Об этом пишет The Guardian.

На протяжении четверти века Джерри Фиалка, режиссер экспериментального кино, ведет книжный клуб, посвященный только одной единственной книге. Это роман "Поминки по Финнегану". По мнению американца, это одно из самых сложных произведений в истории литературы.

Начиная с 1995 года на ежемесячные встречи в местной библиотеке приходило от 10 до 30 человек. Вначале они читали по две страницы в месяц, но со временем их количество сократилось до одной страницы из-за обсуждений. При таком темпе работы группа, которая сейчас проводит встречи в режиме Zoom, достигла последней страницы в октябре. На это у них ушло 28 лет.

По словам Сэма Слота, эксперта по Джойсу из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия), этот срок "вполне может стать рекордным". Его собственная еженедельная группа по чтению "Поминок", в которую входит около дюжины человек, планирует прочитать текст за 15 лет.

На прочтение и обсуждение романа ушло 28 лет Фото: The Guardian

Калифорнийская группа читателей потратила на чтение "Поминок по Финнегану" больше времени, чем Джойс потратил на их написание. На экспериментальный текст объемом 628 страниц у автора ушло 17 лет, включая четырехлетний период почти полного отсутствия писателя. Эксперт добавил, что "Улисс" Джойса имеет репутацию трудного романа, но "Поминки по Финнегану" — это "совершенно другой уровень", где постоянно ведутся споры по таким основным вопросам, как место и время действия романа, а также персонажи. Произведение написано в мешанине изобретенных слов, каламбуров и аллюзий, в нем встречаются ссылки примерно на 80 различных языков.

Когда люди слышат, что вы являетесь членом книжного клуба, который читает одну и ту же книгу на каждой встрече, они спрашивают: "Зачем вам это нужно?". Хотя это 628 страниц вещей, которые выглядят как типографские ошибки, но в ней есть некое провидческое качество" — говорит Брюс Вудсайд, 74-летний аниматор Disney на пенсии, который присоединился к группе чтения Фиалки в 1990-х годах.

Начиная с 1995 года на ежемесячные встречи в местной библиотеке приходило от 10 до 30 человек Фото: The Guardian

Другой член клуба, 38-летний Питер Квадрино стал частью "команды" примерно в 2008 или 2009 году. Он приезжал на встречи тратя три часа на дорогу из Сан-Диего.

"Если вы действительно заинтересованы в "Поминках по Финнегану", то довольно сложно найти людей, которые будут говорить об этом с вами. Поскольку Джойс потратил 17 лет своей жизни на работу над книгой, а затем умер вскоре после ее публикации, он так и не смог ее объяснить. Мы сами должны разобраться в этом и понять, почему он был так предан этой книге", — сказал Квадрино.

Издание отмечает, что сам Джойс, вероятно, был бы рад услышать об этих начинаниях: однажды он описал идеального читателя "Поминок по Финнегану" как "страдающего идеальной бессонницей".

"Требование, которое я предъявляю к своему читателю, состоит в том, что он должен посвятить всю свою жизнь чтению моих произведений", — говорил автор.

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