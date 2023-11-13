Необычный развод: в Колумбии собаку официально признали членом семьи

Семейный очаг, в котором собака по кличке Симона провела первые годы своей жизни, навсегда изменился, когда ее хозяева Джадер Кастано и Лина Очоа решили развестись. Мужчина был убежден, что животное эмоционально страдает.

В Колумбии суд постановил, что собака разведенной пары по закону является членом семьи и должна восприниматься как дочь. Ее владелец добился законного права на свидания с домашним животным после того, как оно получило эмоциональную травму. Об этом пишет Daily Mail.

Для одной собаки развод одной пары стал слишком тяжелым испытанием. Она днями ждала своего хозяина, чтобы побыть с ним, а через несколько часов ему приходилось уезжать.

Семейный очаг, в котором собака по кличке Симона провела первые годы своей жизни, навсегда изменился, когда в 2021 году ее хозяева Джадер Кастано и Лина Очоа решили развестись. Женщина оформила полную опеку над животным и отказала мужчине, в заранее оговоренных гарантированных визитах для встреч и игр. Собака неделями ждала встречи со своим любимым хозяином Джадером.

Мужчина был убежден, что Симона эмоционально страдает каждый раз, когда их встречи заканчиваются раньше времени, а сам он впал в депрессию настолько, что не мог принимать пищу из-за своего горя. Об этом говорится в судебных документах.

После нескольких месяцев душевных терзаний Джадер решил что-то предпринять и обратился в суд, надеясь, что сможет проводить время с Симоной в заранее оговоренные и гарантированные сроки. В прошлом месяце судьи Высшего суда Боготы постановили, что собака должна юридически считаться его дочерью и рассматриваться как ребенок в бракоразводном процессе. Это первый подобный случай в Колумбии. Судьи постановили, что Симона была членом "многовидовой" семьи до развода.

Иллюстративное фото Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Теперь мужчина имеет право на регулярные и запланированные свидания со своей любимой собакой Симоной, которая, по мнению судей, эмоционально пострадала после развода.

В 2016 году колумбийские судьи постановили, что животные — это не собственность, которую люди могут просто перевозить, а живые существа с чувствами. Владельцы должны заботиться об эмоциональном и физическом благополучии своих питомцев, а также защищать их от боли.

Последнее решение пошло гораздо дальше, заявив, что домашние животные могут рассматриваться как члены семьи, и к ним следует относиться именно так.

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