"Отправился на охоту": сбежавший из цирка лев вызвал панику на улицах Италии (видео)

На одном из видеороликов видно, как огромный самец уверенно идет посреди дороги между припаркованными автомобилями. Один из местных жителей, заметив дикую кошку, просто сказал: "Мамма Миа".

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В Интернете появился ужасающий ролик, на котором запечатлен страшный хищник, разгуливающий по улицам города в окрестностях Рима (Италия). Об этом пишет Daily Mail.

Предполагается, что животное сбежало из близлежащего цирка и в субботу вечером "отправилось на охоту" по улицам приморского городка Ладисполи.

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Мэр города Алессандро Грандо обратился к жителям с предупреждением держаться подальше от зверя, пока полиция и сотрудники цирка пытаются его поймать.

"Из цирка сбежал лев. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и воздержитесь от поездок до дальнейшего уведомления", — заявил он.

На одном из видеороликов видно, как огромный самец уверенно идет посреди дороги между припаркованными автомобилями. Один из местных жителей, заметив дикую кошку, просто сказал: "Мамма Миа". Потребовалось несколько часов, чтобы дикая кошка была поймана властями.

По сообщениям, на мэра Грандо посыпались жалобы на то, что цирк смог находиться слишком близко к жилому району, но он добавил, что не может ничего с этим сделать.

Позже в Facebook он сообщил, что все живы и здоровы и опасность миновала.

"Льва усыпили и отловили. Теперь им займутся сотрудники цирка. Спасибо полиции штата, карабинерам, пожарным, местной и провинциальной полиции, ASL и всем добровольцам, которые несли службу в течение этих часов. Я надеюсь, что этот эпизод сможет пробудить совесть, и мы сможем, наконец, положить конец эксплуатации животных в цирках", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что в США охотники объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин пытались укротить самку змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница за питонами Эми Сиве.

Также ранее сообщалось, что горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста. Инцидент был запечатлен на камеру GoPro. От удара мужчину утащило под воду, а веревка на его лодыжке оборвалась.