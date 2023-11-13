Уроженка Польши вытатуировала имя бойфренда на лбу, затем призналась, что это фейк (фото)

В новом ролике Ана Стансковски рассказала правду, а видео за первые 24 часа набрало больше 20 млн просмотров.

Уроженка Польши Ана Стансковски после заявления о том, что нанесла татуировку в виде имени своего бойфреда на лбу, призналась, что это был не совсем уж отчаянный шаг с ее стороны. Она объяснила, что с помощью пранка она решила преподать людям урок. Об этом она рассказала в своем новом видео, выложенном в TikTok.

Блогер, которая живет на Бали, на прошлой неделе удивила своих 587 тысяч подписчиков татуировкой с именем своего бойфренда Кевина Фрешвотера, который, к слову, тоже известный инфлюенсер.

В новом ролике Ана рассказала правду, а видео за первые 24 часа набрало больше 20 млн просмотров.

По ее словам, ролик, посвященный новой "татуировке", стал вирусным.

"Все крупные социальные платформы, газеты, радиостанции говорили обо мне. Все, что я хочу сказать, так это то, что я жалею, что сделала тату… но не это", — объяснила она и принялась стирать надпись со лба, которая, судя по всему, была нанесена фломастером.

Ана Стансковски

Она объяснила, что тату не настоящее, а сделала она его, чтобы это послужило уроком всем молодым людям, которые хотят покрыть свое тело татуировками.

"Хочу, чтобы все знали, что жалею, что сделала мои татуировки, вы тоже можете жалеть, что сделали свои, когда станете старше", — сказала 26-летняя блогер, у которой есть татуировки на плечах, шее, предплечьях, брюшной полости и ногах.

Кевин Фрешвотер

По ее словам, она обо всем этом жалеет и чувствует свою ответственность высказаться и поделиться опытом.

Напомним, что прежде эксперт в области татуировок раскритиковал девушку за надпись на лбу. По словам Кевина Пола, он сразу заметил, что тату фейковое.

Напомним, что самая татуированная женщина Великобритании, которая потратила 40 000 евро на бодиарт, показала, какой была прежде.

Ранее сообщалось, что самый татуированный человек в мире показал снимки до и после модификации.