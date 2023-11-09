"100% фальшивка": специалист раскритиковал девушку за татуировку на лбу (видео)

Профессиональный татуировщик оценил работу "коллеги" и усомнился в том, что чернила настоящие. Мастер уверен, что игла не проникает в кожу.

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Видео, на котором девушка делает татуировку имени своего парня на лбу крупным шрифтом вызвала бурю негодования пользователей сети, сообщает Mirror.

Женщина по имени Ана Стансковски поделилась клипом, в котором она делает татуировку имени своего парня Кевина. Однако, большинство людей не поверили в то, что это тату настоящее.

На видео видно, как Ана корчится от боли, пока так называемый художник наносит имя Кевина на ее лоб. Профессиональный татуировщик оценил работу "коллеги" и усомнился в том, что чернила настоящие. Он указал на ряд явных признаков того, что все это было уловкой.

Кевин Пол, работал с такими людьми, как Рианна, Гарри Стайлс и Эд Ширан. Он сообщил, что считает эту надпись "100% фальшивкой".

"Это буквально черный маркер", — сказал он о татуировке. "Машина даже не работает, и из нее не выходят чернила. На самом деле игла не проникает в кожу".

У профессионала также есть несколько татуировок на голове. Отдельно мастер оценил реакцию Аны: "Нельзя сидеть с таким лицом, когда делаешь татуировку на голове. Это больно. Это отчаянная попытка для татуировщика привлечь внимание, а для девушки — привлечь больше последователей".

Видео Аны впервые было опубликовано в Instagram и пользователи также согласились, что оно выглядит фейковым:

"Количество людей, комментирующих это, заставляет меня плакать об обществе";

"Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел?!" …девушка, тату-пистолет был буквально ручкой!";

"Это явно подделка. На крупных планах нет никакой иглы, только пластиковая часть пистолета касается ее кожи. Кроме того, нет ни покраснения, ни отека, ни кровотечения, ни вытирания чернил и крови во время процесса".

Ана позже опубликовала еще одно видео, в котором она заявила: "Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я влюблена. Я влюблена в татуировку и влюблена в своего парня. Если ты действительно кого-то любишь… тебе просто нужно это показать, тебе просто нужно это доказать. Я думаю, если твоя девушка не хочет вытатуировать твое имя на своем лице, тебе просто нужно найти себе новую девушку, потому что я не думаю, что она тебя любит".

Ранее Фокус писал, сколько татуировок на теле Брэда Питта. На его теле до сих пор есть рисунки, посвященные бывшей жене Анджелине Джоли, а также парочка, указывающая на его хобби.

Кроме этого, сообщалось, что Гарри Стайлз показал татуировку, посвященную экс-девушке Оливии Уайлд. На бедре артиста красуется татуировка "Оливия", написанная курсивом. Второе тату — итальянское слово "colazione", которое переводится как "завтрак".