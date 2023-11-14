Удивила любимого: невеста позвала бывших девушек жениха стать ее подружками на свадьбе

Девушка узнала, что некоторые ее подруги в прошлом встречались с ее будущим мужем, и решила подшутить над ним. Эта история получила широкую огласку в китайских социальных сетях.

В Китае невеста по фамилии Лю пригласила в качестве подружек невесты всех бывших подруг жениха. Мужчина поначалу растерялся, но потом смог взять себя в руки и сохранял спокойствие на протяжении всей свадьбы. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в китайском городе Чунцин. Прибыв на место проведения свадьбы, жених был удивлен когда, увидел своих бывших возлюбленных.

Невеста по фамилии Лю узнала, что некоторые ее подруги встречались с ее будущим мужем, и решила подшутить над ним. Она пригласила бывших подруг на свою свадьбу и попросила их быть ее подружками невесты. Когда жених вошел в комнату, чтобы забрать свою будущую жену, он был заметно удивлен и немного растерян, увидев знакомые лица своих бывших возлюбленных, одетых в пастельные платья подружек невесты. Однако мужчина быстро пришел в себя и приступил к свадебной церемонии.

Реакция парня очень обрадовала невесту, продемонстрировав отсутствие у него сохраняющихся чувств к бывшим партнершам. Свадьба прошла гладко, без чувств ревности или обиды, что позволило паре вздохнуть с облегчением.

Эта история получила широкую огласку в китайских социальных сетях Фото: Sanook

Эта история получила широкую огласку в китайских социальных сетях. "Выходка" невесты многим людям пришлась не по душе, но нашлись пользователи, которые похвалили девушку за ее доверие и смелость.

"Невеста понимающая, и ей все равно, что ее подруги это бывшие возлюбленные будущего мужа", — написал один из них.

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