Похож на крысу: женщине подсунули в интернете не ту породу собаки (фото)

Шокированная владелица собачки говорит, что обожает своего домашнего любимца, но просит всех не повторять ее ошибок.

Блогер Амина Сосолид пожаловалась на обман в интернете. Женщина хотела приобрести собаку породы йорктиз (метис мальтийской болонки и йоркширского терьера), но была обманута непорядочным продавцом. Деталями этой истории она поделилась на своей странице в TikTok.

Амина просит своих подписчиков не покупать домашних любимцев онлайн, ведь "вы не знаете, что вырастет".

"Меня обманули. Это должен был быть йорктиз, но он больше похож на крысу. Обычная дворняга с рыжей шерстью", — пишет она в описании к видео.

Несмотря на это, Амина говорит, что обожает своего домашнего любимца, но просит всех не повторять ее ошибок.

Блогера поддержали подписчики: "Такой милый", "Я тоже хочу такого", "Как по мне, он прекрасен".

К слову, морки или йорктиз — энергичная и игривая порода собак, которые сочетают в себе черты мальтийской болонки и йоркширского терьера. Щенки морки напоминают маленьких плюшевых мишек. Благодаря своему интеллекту, представители этой гибридной породы, как правило, легко обучаются.

Напомним, ранее Фокус писал о 71-летнем американском туристе Риче Муре, которого нашли мертвым в горах Сан-Хуан почти через два месяца после того, как он исчез во время летней прогулки со своим псом — белым джек-рассел-терьером по кличке Финни. Домашний любимец не мог покинуть своего покойного хозяина и все это время оставался с ним, но сам чудом выжил.

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