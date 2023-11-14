Не мог бросить: пес два месяца прожил рядом с телом покойного хозяина (фото)

На безрезультатные поиски мужчины спасатели потратили почти 2000 часов. Для всех остается загадкой, как домашнее животное смогло выжить в экстремальных условиях.

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71-летнего американского туриста Рича Мура нашли мертвым в горах Сан-Хуан (штат Колорадо, США) почти через два месяца после того, как он исчез во время летней прогулки со своим псом — белым джек-рассел-терьером по кличке Финни. Об этом пишет издание People.

Домашний любимец не мог покинуть своего покойного хозяина и все это время остался с ним, но сам чудом выжил.

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Сообщается, что мужчина имел целью подняться на вершину Блэкхед и со временем перестал выходить на связь. На его безрезультатные поиски спасатели потратили почти 2000 часов.

В конце октября местный охотник нашел тело Мура в дренажном бассейне Нижнего Бланко. Причина смерти мужчины пока официально не установлена. Однако высоко в горах ощущается нехватка кислорода, а также постепенно снижается температура. Это могло негативно повлиять на состояние здоровья путешественника.

Кроме того, тропу, по которой поднимался на вершину Рич Мур, эксперты описывают как "неровную, каменистую и крутую", простирающуюся на высоту более двух миль (около 2 км) над уровнем моря. Не исключено, что это был несчастный случай.

На безрезультатные поиски мужчины спасатели потратили почти 2000 часов Фото: коллаж Фокус

После осмотра в местной ветеринарной клинике пса Финни передали семье погибшего. Для всех до сих пор остается загадкой, как животному удалось выживать в жестких условиях дикой природы столько времени.

Напомним, ранее Фокус писал о смерти самого старого пса в мире. Долгожитель умер в возрасте 31 года, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни собак составляет всего около 13 лет.

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