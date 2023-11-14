Не міг покинути: пес два місяці прожив поряд з тілом покійного хазяїна (фото)

На безрезультатні пошуки чоловіка рятувальники витратили майже 2000 годин. Для усіх залишається загадкою, як домашня тварина змогла вижити в екстремальних умовах.

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71-річного американского туриста Річа Мура знайшли мертвим у горах Сан-Хуан (штат Колорадо, США) майже через два місяці після того, як він зник під час літньої прогулянки зі своїм псом − білим джек-рассел-тер’єром на прізвисько Фінні. Про це пише видання People.

Домашній улюбленець не міг покинути свого покійного хазяїна і весь цей час залишився з ним, але сам чудом вижив.

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Повідомляється, що чоловік мав на меті піднятися на вершину Блекхед та з часом перестав виходити на зв'язок. На його безрезультатні пошуки рятувальники витратили майже 2000 годин.

В кінці жовтня місцевий мисливець знайшов тіло Мура у дренажному басейні Нижнього Бланко. Причина смерті чоловіка поки що офіційно не встановлена. Однак високо в горах відчувається брак кисню, а також поступово знижується температура. Це могло негативно вплинути на стан здоров’я мандрівника.

Окрім того, стежку, якою підіймався на вершину Річ Мур, експерти описують як "нерівну, кам’янисту та круту", що простягається на висоту понад дві милі (близько 2 км) над рівнем моря. Не виключено, що це був нещасний випадок.

На безрезультатні пошуки чоловіка рятувальники витратили майже 2000 годин Фото: колаж Фокус

Після огляду у місцевій ветеринарній клініці пса Фінні передали родині загиблого. Для усіх досі лишається загадкою, як тварині вдалося виживати у жорстких умовах дикої природи стільки часу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про смерть найстарішого пса у світі. Довгожитель помер у віці 31 року, попри те, що середня тривалість життя собак складає лише близько 13 років.

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