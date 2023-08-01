П'ять ознак того, що ваш собака вас не любить, — спостереження експерта

Любов до свого господаря не є безумовною якістю тварини.

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Собаки — найкращі друзі людини й одні з найпопулярніших домашніх тварин. Багато людей упевнені, що коли вони заводять цуценя, до нього бонусом йде безумовна любов до свого господаря. Однак експерт-кінолог, який у соцмережі публікує контент під ніком @doghealthwithlola, розповідаючи про свого пса на прізвисько Лола, запевняє, що є ознаки, які можуть вказувати на те, що собака не відчуває особливої прив'язаності до своєї людини.

Перша ознака того, що ви не подобаєтеся цуценяті, — це уникання.

"Ваш собака може часто намагатися уникати вас або, здається, не хоче бути поруч із вами. Вони можуть часто ховатися або тікати в іншу кімнату, коли ви наближаєтеся", — пояснив експерт із собак.

Тварини не вміють прикидатися і приховувати свої почуття Фото: Flickr

Відсутність зорового контакту — ще один момент, який має насторожити.

"Собаки зазвичай демонструють довіру і прихильність за допомогою зорового контакту. Якщо ваш собака постійно уникає зорового контакту, це може свідчити про дискомфорт або незацікавленість", — пояснив автор.

Третя явна ознака того, що ваш пухнастий друг, можливо, не хоче бути поруч із вами, — це відсутність виляння хвостом.

"Хоча не завжди виляння хвостом вказує на щастя або прихильність, відсутність виляння хвостом, коли ви спілкуєтеся зі своїм собакою, може свідчити про те, що ви не викликаєте у собаки позитивних асоціацій", — продовжив кінолог.

Агресія — один із найбільш красномовних показників того, що стосунки "собака-господар" перебувають у жалюгідному стані:

Якщо собака агресивний щодо вас, він може вас не любити.

"Якщо ваш собака часто гарчить, вискакує або проявляє ознаки страху, наприклад, тікає, коли ви поруч, він може почуватися некомфортно або небезпечно поруч із вами", — сказав TikToker.

Нарешті, якщо цуценя не шукає вашої уваги, можливо, воно не ваш найбільший шанувальник.

"Собаки часто виявляють прив'язаність, домагаючись уваги свого власника за допомогою гри, обіймів або просто слідуючи за ним. Якщо ваш собака не проявляє такої поведінки, це може свідчити про відсутність прихильності", — резюмував експерт.

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвав породи собак, які б він ніколи не купував для утримання вдома.