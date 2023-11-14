Мудрість Бобі. Найстаріший пес у світі помер, але підказав, як продовжити життя улюбленцям

Пес-довгожитель помер у віці 31 року, попри те, що середня тривалість життя собак складає лише близько 13 років.

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Собаки меншого розміру в середньому живуть довше великих порід, проте тривалість життя середньостатистичного собаки в середньому становить близько 13 років. Однак володарю світового рекорду Гіннеса і титулу найстарішого собаки у світі, собаці Бобі вдалося дожити до неймовірних 31 року. На жаль, пес нещодавно помер, пише Science Alert.

Після новини про смерть Бобі у віці 31 року в Португалії багато власників улюбленців зацікавилися, як збільшити тривалість життя свого улюбленця. Що ж, мабуть, Бобі справді є чому нас повчити навіть після смерті.

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Відомо, що Бобі жив дещо необмеженим життям у сільській місцевості в Португалії, їв ту ж їжу, що і його власники, а також насолоджувався вільним пересуванням по довколишніх лісах. За словами старшої викладачки зоотехніки в Університеті Ноттінгема Трент Жаклін Бойд, ймовірно, саме таким способом життя і пояснюється довголіття Бобі.

Втім, варто відзначити, що все ще точаться суперечки щодо фактичного віку Бобі, а тому не дивно, що його дієта та спосіб життя привернули так багато уваги після його смерті. Бойд зазначає, що сьогодні вченим багато що зрозуміло у питаннях старіння, проте існують також загальні чинники, пов'язані з довголіттям для багатьох видів. Передбачається, що ці фактори допомагають збільшити тривалість життя різноманітних видів, зокрема: мікроскопічних хробаків Caenorhabditis elegans, собак та людей.

Дієта

Відомо, що Бобі харчувався тими самими продуктами, що його власники. Однак у собак і людей різні потреби в харчуванні, а це означає, що годування улюбленця тією ж їжею, яку їдять власники, навряд чи задовольнить потреби тварини, а часом може бути небезпечним для її здоров'я.

Водночас Бойд визнає, що дієта справді впливає на старіння організму. Наприклад, у людей дієта з низьким вмістом насичених жирів та високим вмістом фруктів та овочів сприяє здоровому старінню.

Ветеринари зазначають, що у собак підвищений рівень антиоксидантів підтримує вироблення енергії в клітинах організму, а також сприяє навчанню та здоров'ю мозку у літніх собак. Мова йде про:

вітаміни С та Е;

альфа-ліполієва кислота (міститься в м'ясі та субпродуктах);

L-картинін (стримується у червоному м'ясі).

За словами Бойд, ці необхідні речовини, як правило, містяться в достатній кількості у спеціальних кормах. До того ж вчені попереджають, що домашні раціони часто не містять основних поживних речовин, якщо вони не підібрані ретельно.

Активний спосіб життя

Фізичну активність також пов'язують зі здоровим старінням. Попередні дослідження вже показали, що собаки, які живуть у сільській місцевості, а також великі собаки, активніші, ніж їхні старші, дрібніші або міські побратими.

Фактично у світі собак прогулянка є простим способом підтримувати здорову вагу тіла. Однак Бойд зазначає, що на кількість необхідних вправ впливатимуть такі фактори, як:

вік;

розмір;

порода;

здоров'я.

Однак майже без винятків прогулянки та інші види активності будуть корисними для наших улюбленців. Крім того, це також може зробити вас і вашого собаку щасливішим, що також є ключовим фактором збільшення тривалості життя.

Здорова вага тіла

Надмірна маса тіла пов'язана зі зниженням здоров'я тривалості життя собак. Дослідники постійно знаходять докази того, що ступінь обмеження калорій і худа маса тіла пов'язані зі збільшенням тривалості життя у різних видів. Водночас фото Бобі припускають, що насправді його вага була більшою за ту, за якої його можна було б вважати здоровим.

Бойд зазначає, що гарною звичкою стане регулярний контроль ваги улюбленця – це дозволить стежити за його здоров'ям та збільшити тривалість його життя.

Годування вашого собаки в достатній кількості, щоб задовольнити його потреби в харчуванні, зберігаючи вожночас худу масу тіла, може допомогти знизити ймовірність розвитку у нього хворобливих та болісних станів, таких як остеоартрит.

Раніше Фокус писав про те, що кинуту на свавілля чихуахуа Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішим собакою у світі.