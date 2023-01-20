Покинуту напризволяще чихуахуа Книга рекордів назвала найстарішим собакою у світі (фото)

10 років тому 23-річного Спайка зі штату Огайо підібрали біля магазину з обдертою спиною та кривавими ранами від ланцюга чи мотузки навколо шиї. Тепер він став офіційним рекордсменом та знаменитістю.

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Чихуахуа, яку власники залишили на стоянці супермаркету, представники "Книги рекордів Гіннеса" назвали найстарішим собакою у світі. Про це повідомляє The Mirror.

Метис чихуахуа на прізвисько Спайк, отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса як найстаріший собака у світі. Її нинішня власниця Ріта Кімбол із міста Камден у штаті Огайо підібрала собаку на стоянці у серпні 2009 року.

7 грудня 2022-го йому виповнилося 23 роки та 43 дні, а нинішня власниця знайшла собаку коли їй було десять.

"Ми розуміли, що Спайк старий, але не думали, що він може виявитися найстарішим собакою у світі", — пояснила Ріта Кімбол.

Тепер же він став офіційним рекордсменом та знаменитістю.

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Власниця вихованця вважає, що таке тривале життя стало заслуженою нагородою в його вже похилому за собачими мірками роки за всі перенесені випробування і те, як жахливо йому жилося раніше.

За словами Кімбол, вона дивилася американське телешоу про собаку на прізвисько Пебблз, якого називали головним довгожителем серед собак, і зрозуміла, що його собака старший.

13 років тому Спайка підібрали у жахливому стані біля продуктового магазину.

"У нього була стерта вся шерсть на спині, на шиї були криваві рани від ланцюга або мотузки, і, загалом, він виглядав досить моторошно", — розповіла Кімбол представникам "Книзі рекордів Гіннеса".

Продавець магазину, у якого собаку підібрали, сказав, що він був близько трьох днів і що його підгодовували недоїдками.

За словами власниці, у її родині Спайк одразу відчув себе як удома: "Забрався на сидіння, ніби знав, куди ми збираємося їхати".

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Через роки напівсліпий і практично глухий Спайк живе на фермі сім'ї Кімбол, щодня прокидається о 7-й ранку і знаходився в компанії інших тварин — коней, корів і кішок.

До того ж йому дивом вдалося вижити під час кількох нападів з боку інших тварин.

"Він доброзичливий, але через те, що майже сліпий і погано чує, запальний і часто хоче, щоб його просто дали спокій", — пояснила Кімбол.

Попереднім власником титулу найстарішого собаки у світі був Джино. Його задокументований вік — 22 роки та 52 дні. Дані було підтверджено Книгою рекордів Гіннеса 15 листопада 2022 року.