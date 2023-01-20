Брошенную на произвол чихуахуа Книга рекордов назвала самой старой собакой в мире (фото)

10 лет назад 23-летнего Спайка из штата Огайо подобрали у магазина с ободранной спиной и кровавыми ранами от цепи или веревки вокруг шеи. Теперь он стал официальным рекордсменом и знаменитостью.

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Чихуахуа, которую владельцы оставили на стоянке супермаркета, представители "Книги рекордов Гиннеса" назвали самой старой собакой в мире. Об этом сообщает The Mirror.

Помесь чихуахуа по кличке Спайк, получила сертификат Книги рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире. Ее нынешняя владелица Рита Кимбалл из города Камден в штате Огайо подобрала собаку на стоянке в августе 2009 года.

7 декабря 2022-го ему исполнилось 23 года и 43 дня, а нынешняя владелица нашла собаку когда ей было десять.

"Мы понимали, что Спайк старый, но не думали, что он может оказаться старейшей собакой в мире", — пояснила Рита Кимбалл.

Теперь же он стал официальным рекордсменом и знаменитостью.

[ + – ] Спайка из Огайо назвали самой старой собакой на планете

Владелица питомца считает, что столь продолжительная жизнь стала заслуженной наградой в его уже преклонные по собачьим меркам годы за все перенесенные испытания и то, как ужасно ему жилось прежде.

По словам Кимбалл, она смотрела американское телешоу о собаке по кличке Пебблз, которую называли главным долгожителем среди собак, и поняла, что ее собака старше.

13 лет назад Спайка подобрали в ужасном состоянии возле продуктового магазина.

"У него была стерта вся шерсть на спине, на шее были кровавые раны от цепи или веревки, и, в целом, он выглядел довольно жутко", — рассказала Кимбалл представителям "Книге рекордов Гиннеса".

Продавец магазина, у которого собаку подобрали, сказал, что он был поблизости около трех дней и что его подкармливали объедками.

По словам владелицы, в ее семье Спайк сразу же почувствовал себя как дома: "Забрался на сиденье, будто знал, куда мы собираемся ехать".

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Спустя годы полуслепой и практически глухой Спайк живет на ферме семьи Кимбалл, ежедневно просыпается в 7 утра и находился в компании других животных — лошадей, коров и кошек.

К тому же, ему чудом удалось выжить во время нескольких нападений со стороны других животных.

"Он дружелюбный, но из-за того, что почти слепой и плохо слышит, вспыльчивый и часто хочет, чтобы его просто оставили в покое", — пояснила Кимбалл.

Предыдущим владельцем титула самой старой собаки в мире был Джино. Его задокументированный возраст — 22 года и 52 дня. Данные были подтверждены Книгой рекордов Гиннесса 15 ноября 2022 года.