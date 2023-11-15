"Обеспечит мир": статуя Девы Марии "проливает слезы" из-за роста насилия в обществе (фото)

После сообщения о необычном происшествии сотни любопытных верующих и скептиков направились к месту поклонения, чтобы лично убедиться в этом.

Статуя Девы Марии в Мексике была замечена проливающей "настоящие" слезы, и теперь люди стекаются к ней, чтобы увидеть "чудо", совершая специальные религиозные паломничества. Об этом пишет The Sun.

Предполагается, что это произошло в церкви города Эль-Каналь в штате Колима. После сообщения о необычном происшествии сотни любопытных верующих и скептиков направились к месту поклонения, чтобы лично убедиться в этом.

На кадрах, снятых и выложенных в социальные сети, было видно, как из глаз статуи и по ее лицу падают мелкие капли прозрачной жидкости. Издание отмечает, что для некоторых жителей района "плачущая Дева Мария" считается настоящим чудом.

"Когда мы плачем, наши глаза становятся красными, то же самое происходит и с ее изображением. Вот и у статуи начали течь слезы. Это и есть то событие, то явление, которое происходит здесь и сейчас в церкви", — рассказал журналистам местны житель Виктор Рамос.

Однако многие люди связывают слезы Богородицы не с "чудом", а с царящей в штате Колима преступностью. В настоящее время регион погружен в волну насилия.

"Мы можем связать это с… уровнем насилия, который наблюдается здесь, а также в обществе", — добавил Виктор.

Для некоторых жителей района "плачущая Дева Мария" считается настоящим чудом Фото: CEN

До октября этого года прокуратура штата Колима зарегистрировала по меньшей мере 702 подтвержденных умышленных убийства. Посетительница церкви Мария Мерседес Эрнандес выразила надежду, что Дева Мария "обеспечит возвращение мира" для жителей региона, а также для всего остального мира.

Так называемое чудо произвело впечатление на некоторых верующих в этом районе, но другие люди более убеждены, что этому инциденту есть научное объяснение. Профессор Луиджи Гарлашелли заявил, что некоторые статуи способны впитывать воду благодаря пористости материалов, из которых они изготовлены. Он отметил, что если на экспонате появится хотя бы небольшая трещина, то вся впитавшаяся вода выпадет наружу в виде слезы.

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