Муж просто сбежал: женщина случайно заказала коктейль, который оказался в 100 раз дороже

Девушка по имени Линси не знала, что в состав напитка входит шампанское Cristal, посыпанное сусальным золотом, и виски 30-летней выдержки. Она призналась, что заказанный напиток ей даже не понравился.

Женщина не понимала, что произошло после того, как в баре пятизвездочного отеля в Лондоне (Великобритания) ей принесли счет за коктейль. Ее муж выбежал из заведения, когда увидел, что напиток стоимостью 18,90 фунтов стерлингов (чуть больше 850 гривен) на самом деле стоит почти 2 000 фунтов стерлингов (чуть более 90 тысяч гривен). Об этом женщина рассказала в ролике опубликованном в TikTok.

Видеозапись стала вирусной и быстро набрала больше 1,7 млн просмотров.

Коктейли, как известно, могу сильно "ударить по кошельку". Подобный опыт пережила британка, по имени Линси, была потрясена, когда ее счет за один напиток составил почти 2 000 фунтов стерлингов (чуть более 90 тысяч гривен).

Недавно ее муж выбежал из лондонского бара, когда она показала ему чек за выпивку. Рассказывая о случившемся в своем ролике, женщина заявила, что даже не подозревала, что заказанный ею коктейль обошелся в ошеломляющую сумму — 1 890 фунтов стерлингов (чуть более 85 тысячи гривен).

"Я показала мужу чек, и он был в ярости и просто сбежал. Цена в меню была указана как "18 90" и я решила, что коктейль стоит 18,90 фунтов стерлингов", — пояснила она.

Женщина призналась, что заказанный напиток ей даже не понравился Фото: TikTok

Линси не знала, что в состав напитка входит шампанское Cristal, посыпанное сусальным золотом, и виски 30-летней выдержки. Она призналась, что заказанный напиток ей даже не понравился.

"Это была моя ошибка, но она была искренней. Я начала паниковать, ведь это был пятизвездочный отель. Я сказала молодому парню за барной стойкой: "Послушайте, мне очень жаль, но я не знала, что это 1 890 фунтов стерлингов". Менеджер был так тактичен и так замечателен. Он полностью сгладил ситуацию и сказал, что все будет в порядке", — рассказывает британка.

Линси сказала, что ее нервы были "расшатаны", поскольку это была ее первая ночевка в роскошном отеле. Женщина боялась заходить в бар и решила просто избегать его. Однако позже она решила вернуться в заведение и увидела менеджера, который обнял ее, как старую подругу.

"Это та самая девушка, которая заставила нас открыть Cristal, и мы должны были его выпить", — сказал сотрудник и пошутил, что работника бара был уволен.

Линси разрыдалась, но менеджер успокоил посетительницу. Он объяснил, что такое случалось и раньше, и сказал, что она не обязана платить за дорогой коктейль.

После того как британка опубликовала свою историю в TikTok, она набрала более 1,7 млн просмотров. Люди спешили поделиться своей реакцией.

"Они должны были очень четко сформулировать заказ, например, бармен должен был объяснить, сколько это стоит", — написал один человек.

Многие пользователи TikTok начали рассказывать, что они оказывались в похожей ситуации.

"Это правда. Однажды я просканировал на кассе дешевую на вид бутылку вина, а потом испугался, когда мне сказали, что она стоит около 300 фунтов стерлингов", — написал другой человек.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

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