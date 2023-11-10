Хороший вкус: во время сафари львы украли у женщины дизайнерскую сумку (фото)

Диана Фиорентинос боролась с желанием броситься к диким животным и попытаться забрать свои вещи, наблюдая за тем, как большие кошки с любопытством копаются в ее сумочке. Внутри были ценные для женщины вещи.

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Самки львов более часа таскали и обшаривали дизайнерскую сумочку американки Дианы Фиорентинос после того, как схватили ее во время сафари в Намибии. Об этом пишет People.

Модные вещи привлекают дам всех видов. По словам Дианы Фиорентинос из Нью-Йорка, во время сафари в национальном парке Южная Луангва группа львов, сумела похитить ее дизайнерскую сумку стоимостью 1800 долларов.

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Американка, которая вместе со своей тетей Стейси Фиорентинос руководит семейной туристической компанией Classic Escapes, рассказала, что в конце октября они вместе посетили Намибию, чтобы выбрать достойные направления для клиентов.

"Я уже несколько раз бывала на сафари, поэтому не понаслышке знаю, насколько диким был этот случай с похищением сумочки!" — сказала Диана.

Во время прогулки женщина сразу заметила, что львы, которых она и ее тетя рассматривали, были очень активными. Поэтому Диана сосредоточившись на съемке великолепных животных, а не на своих вещах.

"Вскоре я поняла, что моя сумка, которая была в руках, уже у львов. Я даже не знаю, как она оказалась у них, но предполагаю, что в какой-то момент она выпала из машины в связи со всеми этими волнениями", — говорит она.

Самкам львов понравилась их новая находка Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Американка добавила, что ее первоначальная реакция при виде диких животных со своей дорогой сумочкой была "О Боже". Однако вскоре удивление сменилась паникой, когда Диана поняла, что львы завладели не только ее сумкой, но и содержимым, в том числе iPad и ожерельем, которое она всегда надевает, когда летает.

"Он принадлежал моей бабушке, которой уже нет с нами", — объясняет женщина.

Внутри сумочки были и другие ценные вещи Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Диана боролась с желанием броситься к диким животным и попытаться забрать свои вещи, наблюдая за тем, как большие кошки с любопытством копаются в ее сумке.

"У этих львов, видимо, хороший вкус, потому что они, похоже, были очень рады моей сумочке. Они играли и с любопытством рассматривали ее. Это было очень забавно, потому что среди львов было четыре самки и один самец. Львицы были так нежны с сумкой, просто облизывали ее, но когда лев залез на нее лапами, начались разрушения", — рассказала американка.

Некоторые части сумки отсутствовали Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Более часа Диана наблюдала за тем, как дикие животные исследуют пастью и лапами каждый сантиметр ее сумки. Гид сафари пытался убедить львов отойти от сумки, но кошки не сдвинулись с места, пока не подъехали несколько других автомобилей с туристами. Женщина смогла забрать свои вещи, потеряв только батарейку и одну шляпку.

"Некоторые части сумки отсутствовали, но мне удалось прикрепить ремешок на место и продолжать пользоваться ею", — добавила женщина.

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