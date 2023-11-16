Так "наколола", что не может есть: девушка с самыми большими губами нацелилась на новый рекорд (фото)

Любовь девушки к косметическим процедурам сделали ее мишенью онлайн-критиков. Модель не обращает внимания на критику и заявляет, что гордится своей внешностью, и призывает людей не бояться действовать и быть уверенными в своей внешности.

Австрийская модель Виена Вюрзтель потратила 13 тысяч фунтов стерлингов на операцию по увеличению губ. После очередной бьюти-процедуры губы мешают ей есть. Об этом пишет издание Mirroor.

Девушка, которая имеет "самые большие губы в Европе", признается, что теперь ей трудно пить и есть.

Виена утверждает, что ей уже ввели более 30 миллилитров наполнителей. Она также сделала пластику лба и щек, а также несколько операций по увеличению бюста и ягодиц. Несмотря на проблемы с питанием модель заявила, что вскоре еще увеличит губы.

Австрийская модель Виена Вюрзтеля

"Я не могу дождаться, чтобы получить еще большие губы. Я хочу иметь самые большие губы в Европе. Я очень взволнована и очень рада своим большим губам. Я всегда хотела, чтобы они были такими", — признается Виена.

Ее любовь к косметическим процедурам сделали ее мишенью онлайн-критиков, которые критикуют ее внешность. Модель не обращает внимания на критику и заявляет, что гордится своей внешностью, и призывает людей не бояться действовать и быть уверенными в своей внешности.

Австрийская модель Виена Вюрзтеля

Сейчас Виена живет в квартире на Майорке со своей девушкой Джессикой, которую называют "женщиной с самой большой грудью в Австрии". Джессика потратила более 43 000 фунтов стерлингов на пластические операции, чтобы стать настоящей Барби, и даже запланировала лечение, чтобы получить более крупные импланты в этом месяце.

Напомним, что 25-летняя Андреа Иванова из Болгарии хочет иметь самые большие скулы в мире, несмотря на то, что врачи отказываются делать ей инъекции в лицо, поскольку это может быть смертельным.

Ранее Фокус рассказывал, кому не стоит делать процедуру увеличения губ, и как правильно выбрать специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий.