Мужчина потратил $100 тысяч долларов, чтобы превратить себя в пластиковую куклу

Энджел Бимбо не соотносит себя с ЛГБТ-сообществом и не желает идентифицировать свой пол.

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24-летний пользователь Instagram, небинарная модель OnlyFans, который зовет себя Angel Bimbo, признался, что потратил огромное количество денег, чтобы выглядеть как кукла, а свои и без того огромные губы он планирует увеличивать, пока они "не взорвутся", – пишет Daily Mail.

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"Я — кусок пластического совершенства. Я потратил около 100 тысяч долларов на пластическую хирургию. Я никогда не захочу стать меньше. Кто этого хочет? Быть бимбо (кукла) — это все в моей жизни: от того, как я хожу, как говорю, как крашу ногти, как я все делаю", – рассказал он в последнем эпизоде сериала Truly "На крючке".

Желание модифицировать себя у него появилось еще в детстве, когда, живя в Мексике, он вместе со своей матерью смотрел шоу о пластической хирургии и считал, что это – по-настоящему круто.

Решение переехать в Майами было принято потому, что там процветает пластика, и многие выглядят, как куклы, чего хотел и Энджел.

На счету у мужчины – операция по линии роста волос, пластика носа, имплантат подбородка и липосакция, имплантаты ягодиц и икр, а также "наполнители повсюду".

Энджел хвастается, что только в его губах содержися 23 кубика филлера, и утверждает, что они самые большие во Флориде. Он совершенно не скрывает, откуда у него деньги на новую внешность.

"Я трачу около 1500 долларов каждый месяц только на то, чтобы поддерживать свой внешний вид. Но на моем пути всегда встречались щедрые мужчины, которые помогали мне воплотить в жизнь мои пластические мечты".

Энджел отказался обозначить свою гендерную идентичность, заявив, что он "просто идентифицирует себя как кукла-бимбо".

"Пол не имеет значения в моей жизни. Я не думаю об этом. Для меня это ничего не значит. Я не горжусь тем, что принадлежу к ЛГБТ-сообществу, и не чувствую себя желанным гостем. Вся эта новая политика и идеи не представляют меня. Представители ЛГБТ хотят навешивать ярлыки на все. "О, ты гей" или "Ты транс". Если бы я сел здесь прямо сейчас и сказал вам: "О, я женщина", вы мне поверите. Ты будешь относиться ко мне соответственно, потому что это правильно. Но если я скажу тебе, что я мужчина, ты тоже мне поверишь, так какое это имеет значение?" – рассуждает он.

Останавливаться на достигнутом Энджел не собирается. Он хочет еще больше увеличить ягодицы и губы.

В соцсетях ему постоянно приходится читать негативные комментарии о себе, но он относится к ним философски. По его словам, люди чаще всего считают, что любители пластической хирургии – это неуверенные в себе индивидуумы.

"Когда вы находитесь в сети, вам угрожают смертью по любому поводу. Если тебе не угрожали смертью, ты вообще популярен?" – резюмирует модель.

На вопрос, что является его целью в модификации себя, Энджел ответил:

"Моя конечная цель в пластической хирургии — просто продолжать становиться все больше и больше и смотреть, что произойдет. Я не думаю, что когда-нибудь перестану делать операции. Однажды мы постареем, и все обвиснет, и нам придется это подтягивать, удалять жир и что там еще удивительные врачи должны делать".

Своим хейтерам Энджел постоянно напоминает, что их критика только заставляет его двигаться дальше.

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