"Папины черты лица": женщина поклялась сделать пластическую операцию своей маленькой дочери

Расстроенная женщина пообещала сделать их 21-дневной дочери пластическую операцию. Девочка родилась с такими же тонкими губами, большим носом и треугольником на линии роста волос, как у отца, хотя их сын появился на свет как точная копия мамы.

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Отец двоих детей на популярном форуме Reddit рассказал, о том что его жена заявила, что их 21-дневная дочь унаследовала "уродливые" черты лица мужа. Женщина хочет изменить внешность ребенка. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина отметил, что девочка родилась с такими же тонкими губами, большим носом и треугольником на линии роста волос, как у него, хотя их сын появился на свет как точная копия его жены.

Расстроенная женщина пообещала сделать их 21-дневной дочери пластическую операцию, потому что она унаследовала его "уродливые" черты лица. Мужчина считает обоих своих детей "идеальными и благородными", но его жена постоянно замечает сходство их дочери с мужем.

"Моя жена — красавица, поэтому мой сын чертовски симпатичный. Наша дочь получила немного больше генофонда с моей стороны. Почти каждый день в течение 21 дня жизни моей дочери на этой земле она делала малышке замечания о том, как ей жаль, что у нее папины черты лица".

В итоге его жена не только пообещала в будущем оплатить пластику носа их дочери, но и разобраться с ее тонкими губами.

"Я бы хотела, чтобы у тебя было больше моих черт. Моя семья прекрасна, и все женщины вне времени. Семья твоего отца — не очень", — написал отец двоих детей.

Мужчина предположил, что его жена может страдать от послеродовой депрессии Фото: Reddit

Из-за этого случая мужчина поссорился со своей женой, напомнив ей о том, как ее родители упрекали ее за внешность.

"Ты регулярно рассказываешь мне, как твоя мама испортила твою психику своими комментариями по поводу твоей внешности, так почему ты делаешь то же самое с малышкой?" — кричал он.

Мужчина предположил, что его жена может страдать от послеродовой депрессии, поскольку во время беременности у нее была диагностирована тревога.

"Кто обещает трехнедельному ребенку пластическую операцию, потому что он похож на своего отца? Ей нужно поговорить с профессионалом", — ответил один пользователь форума.

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