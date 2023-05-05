"Татусеві риси обличчя": жінка поклялася зробити пластичну операцію своїй маленькій доньці

Засмучена жінка пообіцяла зробити їх 21-денній дочці пластичну операцію. Дівчинка народилася з такими ж тонкими губами, великим носом та трикутником на лінії росту волосся, як у батька, хоча їхній син з'явився на світ як точна копія мами.

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Батько двох дітей на популярному форумі Reddit розповів, що його дружина заявила, що їхня 21-денна дочка успадкувала "потворні" риси обличчя чоловіка. Жінка хоче змінити зовнішність дитини. Про це пише The Mirror.

Чоловік зазначив, що дівчинка народилася з такими ж тонкими губами, великим носом та трикутником на лінії росту волосся, як у нього, хоча їхній син з'явився на світ як точна копія його дружини.

Засмучена жінка пообіцяла зробити їхній 21-денній дочці пластичну операцію, бо вона успадкувала його "потворні" риси обличчя. Чоловік вважає обох своїх дітей "ідеальними", але його дружина постійно помічає схожість їхньої доньки з чоловіком.

"Моя дружина — красуня, тому мій син страшенно симпатичний. Наша донька отримала трохи більше генофонду з мого боку. Майже кожного дня протягом 21 дня життя моєї доньки на цій землі вона робила малюку зауваження про те, як їй шкода, що в неї є татові риси обличчя".

У результаті його дружина не лише пообіцяла в майбутньому оплатити пластику носа їхньої доньки, а й розібратися з її тонкими губами.

"Я б хотіла, щоб у тебе було більше моїх рис. Моя сім'я прекрасна, і всі жінки поза часом. Сім'я твого батька – не дуже", – написав батько двох дітей.

Чоловік припустив, що його дружина може страждати від післяпологової депресії Фото: Reddit

Через це чоловік посварився зі своєю дружиною, нагадавши їй про те, як її батьки дорікали їй за зовнішність.

"Ти регулярно розповідаєш мені, як твоя мама зіпсувала твою психіку своїми коментарями з приводу твоєї зовнішності, то чому ти робиш те саме з малюком?" — кричав він.

Чоловік припустив, що його дружина може страждати від післяпологової депресії, оскільки під час вагітності у неї діагностовано тривогу.

"Хто обіцяє тритижневій дитині пластичну операцію, тому що вона схожа на свого батька? Їй потрібно поговорити з професіоналом", — відповів один користувач форуму.

Раніше Фокус писав, що у США жінку не пускали до туалету у супермаркеті через вік. Дівчина була обурена тим, що її попросили пред'явити посвідчення особи, щоб скористатися вбиральнею в супермаркеті.

Також повідомлялося, що сіамські близнюки Люпіта та Кармен розповіли про особисте життя. Вони мають загальний таз, кровоносну систему, печінку та репродуктивну систему. У сестер є свої труднощі, але вони насолоджуються "прекрасним життям" разом.