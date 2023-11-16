Потеряла дар речи: заказанный в интернете торт для внучки шокировал бабушку (видео)

Женщина отдала за десерт более 200 долларов. Она не сдерживала своих негативных эмоций перед пекарем.

Блогер Хриси из американского штата Теннесси раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). По ее словам, это был подарок от бабушки к первому дню рождения внучки. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

"Вот, что я получила. Это худший торт, который я видела в своей жизни", — сказала она.

Хриси заказала четырехуровневый торт с сахарными цветами в стиле сказки о лесной фее. Ее вдохновила удивительная работа владелицы Dena's Sweetly Unique Cakes, знаменитого кондитера Дены Рид в сети Pinterest. Мастерица органично соединила в фондю разнообразные оттенки голубого, светло-розового и золотистого цветов, настоящие съедобные цветы и крошки печенья, выложенные вокруг основы.

Однако в пекарне, где Хриси заказывала десерт, что-то пошло не так. Декор неопрятно торчал по бокам, помадка потекла, а цветовая гамма была слишком яркой и неестественной.

Расстроенная клиентка призналась, что не сдерживала своих эмоций и разочарования перед пекарем. Хотя ее критические замечания были услышаны и приняты с пониманием, но без должной реакции.

Подписчики женщины также высказали свои мысли в комментариях под видео: "Это какой-то розыгрыш? Ищу скрытую камеру", "Я потеряла дар речи от увиденного", "Ужас, и это она называет фондю?", "Сразу видно, что пекарь без опыта работы", "Надеюсь, вам вернули деньги".

Этот ролик собрал более пяти миллионов просмотров, 180 тысяч лайков, а также тысячи комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о паре из США, которая решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану.