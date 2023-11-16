"Никогда не видел ничего подобного": мужчина нашел на берегу неизвестное существо (фото)

36-летний Грег Дженкинсон говорит, что у него нет версий, что это такое. Он попросил помочь в идентификации "зверя"

Таинственное существо с длинным туловищем оранжевого цвета вынесло на берег океана в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер, пишет издание Daily Star.

"Мы были там в отпуске: ездили исследовать гавани, ведь они прекрасны. Неожиданно мой сын закричал — смотри, вон мацак осьминога. Когда мы подошли ближе, то увидели, что это на самом деле рыба, но какого-то неизвестного нам вида. Я был заинтригован, поскольку никогда в жизни не видел ничего подобного", — рассказывает шотландец.

Мужчина измерил, что от макушки до хвоста это создание где-то около трех футов длиной (около 91 см).

Потом на своей Facebook-странице DroneHub он разместил пост с фото и написал: "За исключением вторжения инопланетян, у меня нет объяснений, что это такое".

Знатоки говорят, что это могут быть останки детеныша кита Фото: PEN NEWS

В комментариях развернулась целая дискуссия. Подписчики, знакомые и друзья Грега выдвинули свои догадки.

Например, руководитель шотландской организации CSIP Ник Дэвисон предположил, что это останки детеныша китообразного, но для окончательной идентификации ему нужны изображения лучшего качества.

"Недавно мы видели тело дельфина примерно в миле к югу от этой гавани, но это не оно", — добавил Ник.

Роб Деавилль из Программы исследования китообразных в Великобритании (CSIP) отметил, что у "зверя" есть сложенный спинной плавник и его верхняя челюсть значительно массивнее нижней. Однако он не может сказать точно, что это такое.

Напомним, ранее Фокус писал об охотниках, которые объединились для борьбы с огромным 90-килограммовым питоном. Пятеро мужчин боролись с самкой змеи около 45 минут. Позже на место происшествия была вызвана профессиональная охотница на питонов Эми Сиве.