Усатый охранник: в Днепре взяли на работу кота, среди его коллег есть собаки (фото, видео)

Музейные сотрудники приняли в свой коллектив уже трех хвостатых. Две собаки охраняют заведение ночью, а кот Мася — ловит мышей.

Днепровский кот устроился на работу в исторический музей, его обязанность — отгонять мышей от экспонатов. Деталями поделились в местном СМИ "Наш город".

В музее уже трое четвероногих сотрудников. Черная собака Найда живет на территории уже три года и считается "главной". Недавно у нее появился "коллега" — молодой рыжий пес Рудольф. Ночью они охраняют заведение, а днем гуляют вокруг него.

Кот Мася занимает должность охранника экспонатов и преимущественно контролирует хозяйственные помещения. В частности, следит, чтобы в музее не завелись мыши.

Фото: Скрин видео

"Кот у нас больше контактирует с работниками фондов, они его в шутку называют младшим научным работником. Он ловит мышей. Все им очень довольны, потому что мышей у нас уже давно нет", — рассказала работница исторического музея Татьяна Кудрицкая.

Сотрудники заверили, что посетителям не стоит бояться собак-охранников, ведь они очень добрые и контактные. Найда и Рудольф иногда могут отлучаться с территории музея, но знают дорогу домой.

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