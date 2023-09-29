Оказался в ловушке: кот получил награду за самый необычный страховой случай (видео)

Коту по кличке Джайлс и его владельцам был вручен кубок, подарочная карта и пожертвование, которое будет сделано от имени животного в благотворительную организацию, связанную с домашними животными, по выбору семьи.

Related video

В США страховая компания Nationwide объявила о том, что нью-йоркский кот, который оказался свернутым в диван-кровать, был удостоен награды Hambone Award за самый необычный случай страхования домашних животных в этом году. Об этом стало известно благодаря видеоролику опубликованному на их YuoTube-канале.

Важно

"Сделал три захода": в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски (видео)

Компания Nationwide Pet Insurance объявила о вручении 15-й ежегодной премии Hambone, которая получила свое название в честь собаки, проглотившей всю ветчину, оказавшись запертой в работающем холодильнике. На этот раз награду заслуженно получил кот по кличке Джайлс.

Животное, названное в честь персонажа культового телесериала "Баффи — истребительница вампиров", было взято из нью-йоркской службы спасения кошек. Сейчас оно счастливо живет со своими владельцами, Ридом и Кейтлин, в квартире. Именно они и рассказали историю его успеха.

"Моя мачеха сказала, что с котом что-то случилось, и ей очень жаль. Джайлс застрял в диване. Когда она складывала его то не увидела животное внутри и механизм сильно ударил его по лицу. К счастью, за углом от нас находится замечательная ветеринарная клиника, и мы смогли отвезти его прямо туда. Все оказалось не так уж плохо. Правда, коту пришлось наложить несколько швов, но он был образцовым пациентом", — рассказал Рид.

Джайлз, так же как и другие финалисты премии, полностью восстановился после полученных травм Фото: Nationwide Pet/YouTube

Важно отметить, что Джайлз, так же как и другие финалисты премии, полностью восстановился после полученных травм.

"Затруднительное положение Джайлса показывает, как легко обычная ситуация может стать опасной для домашнего животного. Мы очень рады, что благодаря оперативным действиям семьи животного и их ветеринарной службы он быстро поправился", — заявила в пресс-релизе Джулс Бенсон, вице-президент по здоровью домашних животных и главный ветеринарный врач компании Nationwide.

Джайлсу и его владельцам был вручен кубок Hambone Award, подарочная карта и пожертвование, которое будет сделано от имени животного в благотворительную организацию, связанную с домашними животными, по выбору семьи.

Ранее Фокус сообщал, что обезьяна трижды сама обращалась в больницу, где ей оказывали помощь. Предположительно животное получило раны от сидения на линиях электропередач. Врачи приняли обезьяну и перевязали ее раны бинтами.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.