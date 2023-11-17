Последние слова 2000 пациентов: врач рассказала, о чем больше всего жалеют люди в конце жизни

Женщина часто разговаривает с пациентами за несколько дней до их смерти и задает один и тот же вопрос.

Врач Сара Уэлс за 20 лет карьеры в сфере паллиативной помощи помогла около 2000 пациентам с неизлечимыми болезнями: деменцией, сердечной недостаточностью и прогрессирующей формой рака. Недавно она решила рассказать изданию The Telegraph, о чем именно жалеют люди в последние дни и часы своей жизни.

После восьми лет работы медиком общей практики Уэлс присоединилась к хоспису Марии Кюри в Солихалле (Вест-Мидлендс). Сначала она занимала должность младшего врача и проводила консультации, а в 2015 году стала директором.

"Я хорошо знаю, насколько драгоценным является время, потому что работаю с людьми, у которых его уже нет. Каждый день сталкиваюсь со смертью, и это дает мне уникальную возможность посмотреть на жизнь иначе. Ведь последние часы жизни — это особое и смиренное время, а сама смерть — естественная и часто даже красивая", — рассказывает Сара.

Врач часто говорит с пациентами за несколько дней до их смерти и задает всем одинаковый вопрос: о чем именно они больше всего жалеют.

"Почти все говорят о том, что слишком мало времени проводили со своими семьями. Никто даже не заикнулся о том, что хотел бы дольше побыть в офисе ради профессиональной реализации или достижения огромного успеха", — добавляет женщина.

Сара Уэлс 20 лет проработала в сфере паллиативной помощи Фото: The Telegraph

По ее мнению, смерть уравнивает всех людей. Когда вы умираете, не имеет никакого значения, кем вы работали и какую должность занимали. Уэлс вспомнила историю врача, который корил себя за то, что работал на Рождество, откладывал отпуск и жертвовал свое свободное время на рабочие вопросы.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что это не имело для меня никакого значения", — с грустью говорил он.

Врач сделала вывод, что люди больше всего жалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали — о пропущенных днях рождения, неиспользованных шансах, не сказанных словах.

"Я не боюсь умереть. Рано или поздно это произойдет. Но сейчас я хочу позаботиться о том, чтобы меня окружали люди, которых я люблю", — резюмировала Сара.

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