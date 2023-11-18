Несмотря на возраст: 75-летний директор лыжного центра украл 1 млн евро и скрылся

По информации журналистов, мошенничество управляющего вскрылось только недавно, во время аудита. Однако 75-летний директор успел скрыться.

В Швейцарии 75-летний управляющий директор лыжного центра перевел на свой счет почти 1 миллион евро и скрылся. Об этом пишет Bild.

В издании имя управляющего не называется, известно лишь, что он занимал свою должность в центре недалеко от Берна в течение последних 20 лет.

По словам членов правления центра, он всегда выполнял свои функции безупречно и заслуживал самых высоких оценок с их стороны.

"Деньги для нас — это одно. Мы также разочарованы, что он не оправдал наше доверие. Мы хорошо знаем друг друга, мы делали работу вместе", — заявил президент лыжного клуба Кристоф Вютрих.

Что случилось

Впервые управляющий добрался до казны лыжного центра в июле 2022 года. По информации Bild, иногда он переводил себе относительно скромные суммы в 20 тысяч швейцарских франков, а в некоторых случаях — сразу несколько сотен тысяч франков.

Как выяснилось, пишет издание, в последнее время управляющий стал переводить уже крупные суммы денег со счета фирмы на свой личный.

"Таким образом ему удалось похитить около 900 тысяч швейцарских франков, или почти миллион евро", — констатирует медиа.

Мошенничество вскрылось только недавно, во время аудита. Как только о мошенничестве стало известно, 75-летний директор скрылся — сейчас его разыскивает швейцарская полиция.

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