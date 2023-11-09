Семейное дело: владельцев похоронного бюро арестовали после жуткой находки внутри (видео)

Впервые полиция провела обыск в похоронном бюро после получения сообщения об отвратительном запахе, исходящем из здания. То, что они обнаружили внутри, шокировало как власти, так и местных жителей.

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В США владельцы похоронного бюро в Колорадо были арестованы после того, как в их помещении было обнаружено около 200 разлагающихся трупов, хранившихся ненадлежащим образом. Об этом пишет NPR.

Джон и Кэри Холлфорд, владельцы Return to Nature, были арестованы по четырем уголовным обвинениям, включая надругательство над трупом, кражу, отмывание денег и подделку документов, говорится в заявлении окружного прокурора.

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Пара была взята под стражу в Вагонере, штат Оклахома, без каких-либо инцидентов. Оба находятся под залогом в размере 2 млн долларов. Заявление о причинах задержания было скрыто, но окружной прокурор Майкл Аллен заявил, что не будет возражать против его обнародования позднее.

"Я хочу предупредить вас, что эта информация, абсолютно шокирующая", — сказал он журналистам на пресс-конференции. Прокуроры могут выдвинуть дополнительные обвинения по ходу расследования.

Впервые полиция провела обыск в похоронном бюро, расположенном примерно в 30 милях к югу от Колорадо-Спрингс в городке Пенроуз, 3 октября после получения сообщения об отвратительном запахе, исходящем из здания.

Мошенники находятся под залогом в размере 2 млн долларов Фото: KFOR

По словам шерифа округа Фримонт Аллена Купера, который отказался вдаваться в подробности на пресс-конференции, посвященной расследованию, состоявшейся 6 октября, то, что они обнаружили внутри, было "ужасающим".

Как сообщается на сайте компании, Return to Nature предлагает услуги "зеленого" и естественного захоронения, позволяющие телу разлагаться под землей без использования металлических гробов или химических веществ. Такая практика разрешена в штате Колорадо, однако по закону тела, не подвергшиеся бальзамированию, должны быть помещены в холодильник в течение 24 часов после смерти.

Коронер округа Фримонт Рэнди Келлер в прошлом месяце отказался сообщить, предназначались ли останки, обнаруженные в Return to Nature, для естественного захоронения, но отметил, что они неправильно хранились.

Соседи пожаловались на неприятный запах Фото: FOX News

Некоторые родственники тех, чьи останки были отправлены в похоронное бюро для кремации, сообщили СМИ, что, по их мнению, они получили поддельный прах, состоящий из сухого бетона.

Журналисты также сообщили, что на Халлфордов подал в суд крематорий, прекративший с ними сотрудничество, однако эта проблема, по-видимому, не сразу привлекла внимание инспекторов. По первоначальным оценкам следователей, в здании площадью 2 500 кв. футов находилось около 115 тел. Но после того, как все останки были доставлены в коронерскую службу округа Эль-Пасо, они увеличили это число сначала до 189, а затем до 190 человек.

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