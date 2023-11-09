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Семейное дело: владельцев похоронного бюро арестовали после жуткой находки внутри (видео)

Мошенники из похоронного бюро, жуткая находка, разлагались тела, подменили прах, семейное дело, арест, 200 трупов, прокурор
Фото: FOX News | Жуткая находка шокировала как власти, так и местных жителей

Впервые полиция провела обыск в похоронном бюро после получения сообщения об отвратительном запахе, исходящем из здания. То, что они обнаружили внутри, шокировало как власти, так и местных жителей.

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В США владельцы похоронного бюро в Колорадо были арестованы после того, как в их помещении было обнаружено около 200 разлагающихся трупов, хранившихся ненадлежащим образом. Об этом пишет NPR.

Джон и Кэри Холлфорд, владельцы Return to Nature, были арестованы по четырем уголовным обвинениям, включая надругательство над трупом, кражу, отмывание денег и подделку документов, говорится в заявлении окружного прокурора.

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Пара была взята под стражу в Вагонере, штат Оклахома, без каких-либо инцидентов. Оба находятся под залогом в размере 2 млн долларов. Заявление о причинах задержания было скрыто, но окружной прокурор Майкл Аллен заявил, что не будет возражать против его обнародования позднее.

"Я хочу предупредить вас, что эта информация, абсолютно шокирующая", — сказал он журналистам на пресс-конференции. Прокуроры могут выдвинуть дополнительные обвинения по ходу расследования.

Впервые полиция провела обыск в похоронном бюро, расположенном примерно в 30 милях к югу от Колорадо-Спрингс в городке Пенроуз, 3 октября после получения сообщения об отвратительном запахе, исходящем из здания.

Мошенники из похоронного бюро, жуткая находка, разлагались тела, подменили прах, семейное дело, арест, 200 трупов, прокурор Fullscreen
Мошенники находятся под залогом в размере 2 млн долларов
Фото: KFOR

По словам шерифа округа Фримонт Аллена Купера, который отказался вдаваться в подробности на пресс-конференции, посвященной расследованию, состоявшейся 6 октября, то, что они обнаружили внутри, было "ужасающим".

Как сообщается на сайте компании, Return to Nature предлагает услуги "зеленого" и естественного захоронения, позволяющие телу разлагаться под землей без использования металлических гробов или химических веществ. Такая практика разрешена в штате Колорадо, однако по закону тела, не подвергшиеся бальзамированию, должны быть помещены в холодильник в течение 24 часов после смерти.

Коронер округа Фримонт Рэнди Келлер в прошлом месяце отказался сообщить, предназначались ли останки, обнаруженные в Return to Nature, для естественного захоронения, но отметил, что они неправильно хранились.

Мошенники из похоронного бюро, жуткая находка, разлагались тела, подменили прах, семейное дело, арест, 200 трупов, прокурор Fullscreen
Соседи пожаловались на неприятный запах
Фото: FOX News

Некоторые родственники тех, чьи останки были отправлены в похоронное бюро для кремации, сообщили СМИ, что, по их мнению, они получили поддельный прах, состоящий из сухого бетона.

Журналисты также сообщили, что на Халлфордов подал в суд крематорий, прекративший с ними сотрудничество, однако эта проблема, по-видимому, не сразу привлекла внимание инспекторов. По первоначальным оценкам следователей, в здании площадью 2 500 кв. футов находилось около 115 тел. Но после того, как все останки были доставлены в коронерскую службу округа Эль-Пасо, они увеличили это число сначала до 189, а затем до 190 человек.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

Также стало известно, что мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу. Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.