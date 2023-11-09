Сімейна справа: власників похоронного бюро заарештували після моторошної знахідки всередині (відео)

Уперше поліція провела обшук у похоронному бюро після отримання повідомлення про огидний запах, що виходив із будівлі. Те, що вони виявили всередині, шокувало як владу, так і місцевих жителів.

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У США власників похоронного бюро в Колорадо було заарештовано після того, як у їхньому приміщенні було виявлено близько 200 трупів, що розкладаються та зберігаються неналежним чином. Про це пише NPR.

Джон і Кері Голлфорд, власники Return to Nature, були заарештовані за чотирма кримінальними звинуваченнями, включно з наругою над трупом, крадіжкою, відмиванням грошей і підробленням документів, ідеться в заяві окружного прокурора.

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Пара була взята під варту у Вагонері, штат Оклахома, без будь-яких інцидентів. Обидва перебувають під заставою в розмірі 2 млн доларів. Заява про причини затримання була прихована, але окружний прокурор Майкл Аллен заявив, що не заперечуватиме проти її оприлюднення пізніше.

"Я хочу попередити вас, що ця інформація, абсолютно приголомшлива", — сказав він журналістам на пресконференції. Прокурори можуть висунути додаткові звинувачення під час розслідування.

Уперше поліція провела обшук у похоронному бюро, розташованому приблизно за 30 миль на південь від Колорадо-Спрінгс у містечку Пенроуз, 3 жовтня після одержання повідомлення про огидний запах, що виходив із будівлі.

Шахраї перебувають під заставою в розмірі 2 млн доларів Фото: KFOR

За словами шерифа округу Фрімонт Аллена Купера, який відмовився вдаватися в подробиці на пресконференції, присвяченій розслідуванню, що відбулася 6 жовтня, те, що вони виявили всередині, було "жахливим".

Як повідомляється на сайті компанії, Return to Nature пропонує послуги "зеленого" і природного поховання, що дозволяють тілу розкладатися під землею без використання металевих трун або хімічних речовин. Така практика дозволена в штаті Колорадо, однак за законом тіла, які не зазнали бальзамування, мають бути поміщені в холодильник протягом 24 годин після смерті.

Коронер округу Фрімонт Ренді Келлер минулого місяця відмовився повідомити, чи призначалися рештки, виявлені в Return to Nature, для природного поховання, але зазначив, що вони неправильно зберігалися.

Сусіди поскаржилися на неприємний запах Фото: FOX News

Деякі родичі тих, чиї останки відправили до похоронного бюро для кремації, повідомили ЗМІ, що, на їхню думку, вони отримали підроблений прах, який складається з сухого бетону.

Журналісти також повідомили, що на Галфордів подав до суду крематорій, який припинив із ними співпрацю, однак ця проблема, мабуть, не відразу привернула увагу інспекторів. За початковими оцінками слідчих, у будівлі площею 2 500 кв. футів перебувало близько 115 тіл. Але після того, як усі останки доправили в коронерську службу округу Ель-Пасо, вони збільшили це число спочатку до 189, а потім до 190 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Гарві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.