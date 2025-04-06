81-річна офіціантка плакала, що не може вийти на пенсію, а потім отримала $300 тисяч чайових

Під час обіду з 10-річним сином Тамі Конзієр випадково почула, як 81-річна офіціантка Бетті скаржиться, що не може вийти на пенсію через недостатню соціальну допомогу. Після відео, яке завірусилося у TikTok, незнайомці зібрали для бабусі понад $300 тисяч.

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Деталі неймовірної історії розкриває видання People.

Звичайний обід Тамі Конзієр із сином повністю змінив життя 81-річної офіціантки Бетті. Підслухана розмова вразила матір до глибини душі — й вона не могла далі мовчати.

"Я бачила, що вона вже старша і трохи шкутильгає. Потім почула, як вона розповідає відвідувачам за столиком позаду мене, своїм постійним клієнтам, що не може вийти на пенсію, бо грошей не вистачає на життя", — згадує Тамі.

Люди відгукнулись на заклик

Як з’ясувалося, Бетті отримує трохи понад $900 на місяць соціальної допомоги, чого не вистачає на оплату рахунків. Її одкровення глибоко вразило пані Конзієр, яка залишила $40 чайових, а потім записала відео для TikTok, закликаючи глядачів допомогти змінити цю прикру ситуацію.

Протягом кількох годин відео набрало обертів, зібравши мільйони переглядів. На заклик відгукнулися небайдужі глядачі зі всього світу. Під впливом численних коментарів із пропозиціями допомоги, авторка ролика розпочала збір коштів із початковою метою $25 тисяч. Однак пожертви надходили з безпрецедентною швидкістю.

Бетті отримує трохи понад $900 на місяць соціальної допомоги Фото: TikTok

Лише за тиждень після зустрічі з Бетті було зібрано понад $323 тисяч на благодійній платформі GoFundMe. Заробіток від вірусного відео на TikTok додав до цієї суми ще $1,5 тисячі (до оподаткування).

Бетті молилась про диво

"Бетті сказала, що молилася про диво, і тепер відчуває, що її молитви почуті. Вона у захваті, але водночас дуже скромно приймає пожертви", — розповідає Тамі про реакцію жінки на цю новину.

Як мати-одиначка Бетті невтомно працювала після втрати чоловіка, коли її діти були ще зовсім малими, й десятиліттями служила іншим людям. "Ця сума дозволить їй нарешті розглянути можливість виходу на пенсію Після десятиліть важкої праці", — підсумовує Тамі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 22-річної Ханни Девіс із Лексінгтон-Парку (штат Мериленд, США), яка впродовж трьох місяців працювала офіціанткою, аби здійснити свою мрію — вирушити в подорож Європою. Для цього вона пожертвувала звичним способом життя: відмовилася від вечірок, застіль із друзями та витрачала кошти лише на найнеобхідніше.

Водночас блогерка Мінна Лі з Лос-Анджелеса порушила тему доречності чайових у різних ситуаціях. Вона вирішила не піддаватися суспільному тиску, особливо коли процент автоматично додають до рахунку.