81-летняя официантка плакала, что не может выйти на пенсию, а потом получила $300 тысяч чаевых

Во время обеда с 10-летним сыном Тами Конзиер случайно услышала, как 81-летняя официантка Бетти жалуется, что не может выйти на пенсию из-за недостаточной социальной помощи. После видео, которое завирусилось в TikTok, незнакомцы собрали для бабушки более $300 тысяч.

Related video

Детали невероятной истории раскрывает издание People.

Обычный обед Тами Конзиер с сыном полностью изменил жизнь 81-летней официантки Бетти. Подслушанный разговор поразил мать до глубины души — и она не могла дальше молчать.

"Я видела, что она уже в возрасте и немного хромает. Потом услышала, как она рассказывает посетителям за столиком позади меня, своим постоянным клиентам, что не может выйти на пенсию, потому что нехватает денег на жизнь", — вспоминает Тами.

Люди откликнулись на призыв

Как выяснилось, Бетти получает чуть более $900 в месяц социального пособия, чего не хватает на оплату счетов. Ее откровение глубоко поразило госпожу Конзиер, которая оставила $40 чаевых, а затем записала видео для TikTok, призывая зрителей помочь изменить эту досадную ситуацию.

В течение нескольких часов видео набрало обороты, собрав миллионы просмотров. На призыв откликнулись неравнодушные зрители со всего мира. Под влиянием многочисленных комментариев с предложениями помощи, автор ролика начала сбор средств с первоначальной целью $25 тысяч. Однако пожертвования поступали с беспрецедентной скоростью.

Бетти получает чуть более $900 в месяц социальной помощи Фото: TikTok

Только за неделю после встречи с Бетти было собрано более $323 тысяч на благотворительной платформе GoFundMe. Заработок от вирусного видео на TikTok добавил до этой суммы еще $1,5 тысячи (до налогообложения).

Бетти молилась о чуде

"Бетти сказала, что молилась о чуде, и теперь чувствует, что ее молитвы услышаны. Она в восторге, но в то же время очень скромно принимает пожертвования", — рассказывает Тами о реакции женщины на эту новость.

Как мать-одиночка Бетти неутомимо работала после потери мужа, когда ее дети были еще совсем маленькими, и десятилетиями служила другим людям. "Эта сумма позволит ей наконец рассмотреть возможность выхода на пенсию после десятилетий тяжелого труда", — заключает Тами.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 22-летней Ханны Дэвис из Лексингтон-Парка (штат Мэриленд, США), которая в течение трех месяцев работала официанткой, чтобы осуществить свою мечту — отправиться в путешествие по Европе. Для этого она пожертвовала привычным образом жизни: отказалась от вечеринок, застолий с друзьями и тратила средства только на самое необходимое.

В то же время блогерша Минна Ли из Лос-Анджелеса подняла тему уместности чаевых в различных ситуациях. Она решила не поддаваться общественному давлению, особенно когда процент автоматически добавляют к счету.