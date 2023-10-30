Была заперта 20 лет: мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу (видео)

Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.

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Лесли Харви всегда было интересно, что находится в кладовке на верхней площадке дома его детства в Северном Уэльсе, но то, что он обнаружил, навсегда изменило его жизнь. Об этой жуткой истории в преддверии Хеллоина вспомнил британский таблоид Daily Star.

Ничто не могло подготовить мужчину к тому, что он обнаружил, когда украшал дом своей матери в качестве сюрприза, пока она находилась в больнице.

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5 мая 1960 года тогда 29-летний молодой человек вытащил одежду из шкафа и с ужасом обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в доме в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной 65-летней старушки в подозреваемую в убийстве, а к дому по улице Вест Кинмел в городе Райле (Северный Уэльс) вскоре стали съезжаться полицейские, криминалисты, патологоанатомы, биологи и местный коронер.

Лесли, живший неподалеку с женой и маленьким сыном, планировал провести уборку и перепланировку в доме своего детства. Ему всегда было интересно, что находится в мамином шкафу. Ему говорили, что там хранятся вещи, оставшиеся от бывших жильцов военного времени. Однако под толстым слоем паутины и пыли он заметил исхудавшая человеческую ногу. В складках скомканного одеяла вокруг нее обнаружилось тело. Целые поколения мух издавна питались чертами лица, а моль уничтожала волосы и одежду. Идеальные условия для мумификации создавали сквозняки, идущие от пола до чердачной вентиляции.

Женщина забирала положенные покойнице деньги с почты Фото: Youtube/Paranormal Investigation UK

Поначалу миссис Харви допрашивали с больничной койки в ближайшей больнице, и в итоге она опознала в трупе Фрэнсис Элис Найт, которая снимала у нее комнату. Квартирантка разошлась со своим мужем-стоматологом, от которого она получала еженедельное пособие. Она была частично калекой и часто жаловалась на сильные мышечные боли. Миссис Харви рассказала полиции, что в одну из особенно тяжелых ночей 1940 года она не знала, что делать, и спустилась вниз, чтобы приготовить чай. Когда она вернулась, то обнаружила, что Элис уже мертва. Но вместо того, чтобы сообщить кому-либо, она затащила тело в шкаф и заперла его, а затем обманным путем получала с почты 2 фунта стерлингов в неделю (за несколько лет эта сумма составила 2 099 фунтов стерлингов), которые получала ее квартирантка.

Эта история захватила мировые СМИ, люди были шокированы загадкой "мумии в шкафу".

Шкаф для проветривания находился на лестничной площадке Фото: Youtube/Paranormal Investigation UK

Патологоанатомам пришлось на неделю погрузить тело в ванну с глицериновым раствором, пока оно не размягчилось настолько, чтобы можно было провести внутреннее исследование. Следы на шее позволили предположить, что причиной смерти стало удушение, и полиция расследовала это дело как убийство.

На суде над миссис Харви обвинение утверждало, что вскоре после того, как она получила разрешение взять деньги миссис Найт, она задушила ее чулком. В свое оправдание она заявила суду, что ее квартирантка сильно простудилась, и сказала, что "общеизвестно", что для лечения заболеваний горла необходимо обмотать чулок вокруг шеи. Присяжные были проинструктированы, что обвинение не смогло доказать, что завязанная узлом одежда была растянута.

С Харви была снята вина за убийство, но она была признана виновной в получении денег обманным путем в период с мая 1940 по апрель 1960 года. Она была приговорена к 15 месяцам лишения свободы. После освобождения она поселилась в доме престарелых и вскоре умерла от рака.

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