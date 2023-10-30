Тьма вместо глаз: два подростка увидели в лесу призрачную фигуру девочки (фото)

Молодые люди рассказали о своих "приключениях" исследователю сверхъестественных явлений и писателю Ли Брикли. Их рассказ вошел в его новую книгу "Haunted Cannock Chase: Правдивые истории о привидениях из самого жуткого места Великобритании".

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Жители одного села в Британии сообщили о появлении призрака "черноглазого ребенка", которого они видят уже несколько десятилетий. Об этом пишет The Mirror.

В Кэннок Чейз в графстве Стаффордшир было зафиксировано несколько случаев появления жуткой фигуры, о которой впервые заговорили в 1980-х годах. Некоторые жители села не верят в эти сообщения, но другие считают, что призрак реален. По их мнению, это душа девочки, убитой в этом районе в 1960-х годах.

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Некоторые люди утверждают, что это может быть даже инопланетянин или демон, который преследует эту местность. Летом 2021 года Кайли и Бен заявили, что видели жуткую фигуру. Подростки, чьи имена изменены для защиты их личности, решили разбить лагерь посреди леса, чтобы провести время вместе.

Молодые люди, которым на тот момент было 17 лет, рассказали о своих "приключениях" исследователю сверхъестественных явлений и писателю Ли Брикли. Их рассказ вошел в его новую книгу "Haunted Cannock Chase: Правдивые истории о привидениях из самого жуткого места Великобритании".

Около полуночи подростки услышали, что возле их палатки что-то движется. Подумав, что это может быть олень, они притихли, не желая спугнуть его. Но когда они поняли, что слышат шаги, то расстегнули молнию, чтобы выглянуть.

Летом 2021 года Кайли и Бен заявили, что видели жуткую фигуру Фото: BirminghamLive

Отдыхающие услышали хихиканье маленького ребенка и включили фонарики, освещая темный лес, чтобы попытаться найти источник звука. Бен заметил силуэт девочки первым: она перебегала от дерева к дереву, пряталась за стволами и время от времени выглядывала в сторону пары, а потом наконец вышла на поляну перед ними.

"Я была в полном ужасе. Я читала в новостях истории о черноглазом ребенке, но только когда это существо стояло прямо передо мной, я смогла в них поверить. Я сразу поняла, что мы имеем дело с необычным существом, потому что оно двигалось так, как человек просто не может двигаться. Оно словно телепортировалось из одного места в другое, когда передвигалось и пряталось за деревьями", — рассказала Кайли.

Бен заметил силуэт девочки первым Фото: BirminghamLive

Бен добавил, что несколько секунд он не мог понять, что происходит и был дезориентирован.

"Я светил фонариком прямо на нее, а она просто стояла и смотрела на нас, слегка наклонив голову. В этот момент хихиканье стало становиться все громче и громче. Казалось, что оно доносится со всех сторон, хотя я видел, что она находится прямо перед нами. Затем она на мгновение наклонилась, как будто поправляя обувь, встала и убежала по соседней тропинке через густые заросли деревьев", — рассказал он.

Испуганная пара прижалась друг к другу в палатке, ожидая восхода солнца. Когда в 7 часов утра они вышли на улицу, то обнаружили кучи камней, равномерно расположенные по периметру палатки, и странные фигурки из палок, свисающие с деревьев и похожие на амулеты.

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