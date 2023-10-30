Темрява замість очей: два підлітки побачили в лісі примарну фігуру дівчинки (фото)

Молоді люди розповіли про свої "пригоди" досліднику надприродних явищ і письменнику Лі Бріклі. Їхня розповідь увійшла до його нової книжки "Haunted Cannock Chase: Правдиві історії про привидів із наймоторошнішого місця Великої Британії".

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Мешканці одного села в Британії повідомили про появу привида "чорноокої дитини", якого вони бачать уже кілька десятиліть. Про це пише The Mirror.

У Кеннок Чейз у графстві Стаффордшир було зафіксовано кілька випадків появи моторошної фігури, про яку вперше заговорили в 1980-х роках. Деякі жителі села не вірять у ці повідомлення, але інші вважають, що привид реальний. На їхню думку, це душа дівчинки, убитої в цьому районі в 1960-х роках.

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Деякі люди стверджують, що це може бути навіть інопланетянин або демон, який переслідує цю місцевість. Влітку 2021 року Кайлі та Бен заявили, що бачили моторошну фігуру. Підлітки, чиї імена змінені для захисту їхньої особистості, вирішили отаборитися посеред лісу, щоб провести час разом.

Молоді люди, яким на той момент було 17 років, розповіли про свої "пригоди" досліднику надприродних явищ і письменнику Лі Бріклі. Їхня розповідь увійшла до його нової книжки "Haunted Cannock Chase: Правдиві історії про привидів із наймоторошнішого місця Великої Британії".

Близько опівночі підлітки почули, що біля їхнього намету щось рухається. Подумавши, що це може бути олень, вони притихли, не бажаючи злякати його. Але коли вони зрозуміли, що чують кроки, то розстебнули блискавку, щоб виглянути.

Влітку 2021 року Кайлі та Бен заявили, що бачили моторошну фігуру Фото: BirminghamLive

Відпочивальники почули сміх маленької дитини й увімкнули ліхтарики, освітлюючи темний ліс, щоб спробувати знайти джерело звуку. Бен помітив силует дівчинки першим: вона перебігала від дерева до дерева, ховалася за стовбурами та час від часу визирала в бік пари, а потім нарешті вийшла на галявину перед ними.

"Я була в повному жаху. Я читала в новинах історії про чорнооку дитину, але тільки коли ця істота стояла прямо переді мною, я змогла в них повірити. Я одразу зрозуміла, що ми маємо справу з незвичайною істотою, тому що вона рухалася так, як людина просто не може рухатися. Вона немов телепортувалася з одного місця в інше, коли пересувалася і ховалася за деревами", — розповіла Кайлі.

Бен помітив силует дівчинки першим Фото: BirminghamLive

Бен додав, що кілька секунд він не міг зрозуміти, що відбувається і був дезорієнтований.

"Я світив ліхтариком просто на неї, а вона просто стояла і дивилася на нас, злегка нахиливши голову. У цей момент хихикання стало ставати дедалі гучнішим і гучнішим. Здавалося, що воно лунає з усіх боків, хоча я бачив, що вона знаходиться прямо перед нами. Потім вона на мить нахилилася, наче поправляючи взуття, встала і втекла сусідньою стежкою через густі зарості дерев", — розповів він.

Перелякана пара притулилася один до одного в наметі, чекаючи сходу сонця. Коли о 7 годині ранку вони вийшли на вулицю, то виявили купи каміння, рівномірно розташовані по периметру намету, і дивні фігурки з палиць, що звисають із дерев і схожі на амулети.

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