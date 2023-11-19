Даже не подозревала: парень узнал об измене любимой и придумал хитрый план мести (видео)

Кадры его поступка, которые попали на видео, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.

Один парень из Аргентины, узнав об измене своей любимой девушки, разработал умный план мести, который удалось воплотить в жизнь. Об этом пишет The Thaiger.

Мужчина разработал хитроумный план мести неверной подруге, отправив ее в роскошное путешествие в Бразилию на ее средства.

Кадры этого инцидента, выложенные в TikTok, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.

На видео Чарли запечатлел себя и свою девушку, прогуливающихся по пляжу. Он рассказал, что знал о ее неверности, но она не подозревала, что парень был посвящен в ее тайну. Чтобы отомстить своей изменщице, мужчина предложил провести отпуск в расслабляющей обстановке. Это было частью его мести.

Чарли забронировал для своей девушки дорогой отель и билеты на самолет в Бразилию. Однако, вопреки ее мнению, за все платила она, поскольку парень использовал ее кредитную карту для оплаты.

После публикации видеоролика пользователи соцсетей заполонили раздел комментариев, в подавляющем большинстве поддерживая поступок Чарли.

"Этот человек, должно быть, супергерой", — написал один из них.

Некоторые люди додумывали, как можно было бы наказать девушку еще больше. Они предлагали ему использовать карту своей девушки для покупки дорогих духов или других подарков, чтобы сделать поездку более полной.

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