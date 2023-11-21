Думали, что это пума: рыжий кот устроил переполох в городе (видео)

У животного очень реалистичный окрас, поэтому местные жители начали паниковать. В ситуацию пришлось вмешаться Департаменту рыболовства и дикой природы.

Рыжий кот устроил переполох в американском городе Тигарде (штат Орегон). Домашнего любимца в парке Кука местные жители случайно перепутали с пумой из-за очень реалистичного окраса, говорится в сообщении в соцсети Х (ранее известной как Twitter).

Представители власти предупредили людей о возможных рисках, разместив соответствующее сообщение на официальных страницах в своих социальных сетях.

"Пожалуйста, будьте внимательнее и привязывайте своих собак", — написано в посте с фотографией пумы.

На следующий день Департамент рыболовства и дикой природы штата (ODFW) поставил точку в этой курьезной истории.

"Видели вчера пуму в парке Кука? Так вот, как выяснилось, это был домашний кот", — говорится в сообщении.

Автор заметки также распространил подобную фейковую историю, произошедшую в Миссисипи в 2017 году, и отметил, что аналогичные инциденты не единичны.

Сюжет 2017 года о "пуме", которая оказалась котом

Напомним, ранее Фокус писал, как в американском штате Вашингтон 8-летняя девочка подверглась нападению пумы, когда она вместе с семьей отдыхала в Олимпийском национальном парке. На помощь ребенку сразу же пришла мать, она начала громко кричать, напугала зверя своими криками и в итоге прогнала его.

Также мы рассказывали о том, что посетители зоопарка приняли медведя за переодетого человека. Людей заинтересовало, как животное может стоять так прямо на задних лапах, да еще и с мешками кожи на бедрах. Многие начали предполагать, что это может быть человек в плохо подогнанном костюме медведя.