В зоопарке Никарагуа родилась уникальная пума-альбинос

Всего в мире известно четыре таких случая.

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Пума родила редкого детеныша-альбиноса в зоопарке Никарагуа. Это уникальное явление, так как в мире известно всего четыре таких случая. Так что Никарагуа стала первой страной Центральной Америки, где родился детеныш пумы-альбинос. Об этом пишет Canal 4.

Белая пума родилась в зоопарке Томаса Белта в Хуигальпе и, по словам ветеринара зоопарка Карлоса Молины, чувствует себя также хорошо, как два других котенка, родившихся вместе с ней. Малыши появились на свет еще месяц назад, но их рождение держали в тайне, потому что было неясно, выживут ли малыши.

Пума-альбинос из Никарагуа Фото: Facebook Zoológico Thomas Belt Juigalpa

Пока у малыша нет имени, но ветеринар уверяет, что маленькая пума здорова и хорошо питается. Но публике ее покажут не раньше, чем через три месяца.

К тому же пумы-альбиносы требуют особого ухода и уязвимы к солнечному свету.

Молодых пум сейчас держат в отдельном вольере, чтобы мать не подвергалась стрессу и не путала запахи посторонних с запахами новорожденных малышей, что могло бы заставить ее напасть на них. Отца малышей также держат в другом вольере, потому что самцы пум часто убивают свое потомство.

Пума-альбинос из Никарагуа

Однако в соцсетях уже появилось несколько фото маленьких пум со своей матерью. Имен у них пока нет, пол малышей также пока не сообщили.

Одна из самых больших трудностей в дикой природе с которыми сталкиваются животные-альбиносы, — это адаптация к окружающей среде. Во многих случаях единственной альтернативой, гарантирующей их выживание, является жизнь в зоопарке.

Пумы обычно имеют темно-коричневый или черный мех без каких-либо отличительных отметин. Однако белая шерсть поставит их в невыгодное положение в естественной среде обитания, поскольку без камуфляжа они становятся легкой добычей.

Пумы встречаются по всей Америке, от высокогорных Анд на юге Перу до джунглей Центральной Америки.

Международный союз охраны природы утверждает, что пумы имеют самый большой географический ареал среди всех наземных млекопитающих в Западном полушарии, хотя после европейской колонизации они практически исчезли из восточной половины Северной Америки.

Напомним, ранее в США появился на свет уникальный жираф без характерного окраса.