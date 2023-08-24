У зоопарку Нікарагуа народилася унікальна пума-альбінос

Загалом у світі відомо чотири таких випадки.

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Пума народила рідкісне дитинча-альбіноса в зоопарку Нікарагуа. Це унікальне явище, оскільки у світі відомо лише чотири таких випадки. Тож Нікарагуа стала першою країною Центральної Америки, де народилося дитинча пуми-альбінос. Про це пише Canal 4.

Біла пума народилася в зоопарку Томаса Белта в Хуігальпі і, за словами ветеринара зоопарку Карлоса Моліни, почуває себе так само добре, як і два інших кошенята, що народилися разом із нею. Малюки з'явилися на світ ще місяць тому, але їхнє народження тримали в таємниці, бо було незрозуміло, чи виживуть малюки.

Пума-альбінос із Нікарагуа Фото: Facebook Zoológico Thomas Belt Juigalpa

Поки що в малюка немає імені, але ветеринар запевняє, що маленька пума здорова і добре харчується. Але публіці її покажуть не раніше, ніж через три місяці.

До того ж пуми-альбіноси вимагають особливого догляду і вразливі до сонячного світла.

Молодих пум зараз тримають в окремому вольєрі, щоб мати не зазнавала стресу і не плутала запахи сторонніх із запахами новонароджених малюків, що могло б змусити її напасти на них. Батька малюків також тримають в іншому вольєрі, бо самці пум часто вбивають своє потомство.

Пума-альбінос із Нікарагуа

Однак у соцмережах уже з'явилося кілька фото маленьких пум зі своєю матір'ю. Імен у них поки що немає, стать малюків також поки що не повідомили.

Одна з найбільших труднощів у дикій природі, з якими стикаються тварини-альбіноси, — це адаптація до навколишнього середовища. У багатьох випадках єдиною альтернативою, що гарантує їхнє виживання, є життя в зоопарку.

Пуми зазвичай мають темно-коричневе або чорне хутро без будь-яких відмінних відмітин. Однак біла шерсть поставить їх у невигідне становище в природному середовищі існування, оскільки без камуфляжу вони стають легкою здобиччю.

Пуми зустрічаються по всій Америці, від високогірних Анд на півдні Перу до джунглів Центральної Америки.

Міжнародний союз охорони природи стверджує, що пуми мають найбільший географічний ареал серед усіх наземних ссавців у Західній півкулі, хоча після європейської колонізації вони практично зникли зі східної половини Північної Америки.

Нагадаємо, раніше у США з'явився на світ унікальний жираф без характерного забарвлення.