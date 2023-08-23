Єдиний у світі: в американському зоопарку з'явився на світ дивовижний жираф (відео)

Показавши маленького жирафа публіці, що зазвичай не практикується в зоопарку, його керівники сподіваюся привернути увагу до проблем, з якими ці тварини стикаються в дикій природі.

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У зоопарку Брайтс у місті Лаймстоун (штат Теннесі, США) 31 липня на світ з'явилася унікальна сітчаста жирафа, яку вже назвали єдиною у світі. Особливість тварини, а це самка, в тому, що на ній немає жодної плями, — теля повністю коричневе, повідомляє CBS News.

За словами директора зоопарку Девіда Брайта, остання зареєстрована однотонна жирафа була 1972 року в Токіо. Судячи з архівних фото, жираф на ім'я Тошико народився в зоопарку Уено.

Сітчастий жираф — підвид жирафа з коричневими і помаранчевими плямами, що мешкає на території Африканського Рогу: в Сомалі, на півдні Ефіопії і на півночі Кенії. У дикій природі збереглося близько 8500 особин. У 2018 році їх було внесено до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення.

Поряд із жирафом Ротшильда цих жирафів найчастіше можна побачити в зоопарках.

У Brights Zoo сподіваються, що поява такої унікальної тварини приверне увагу ЗМІ та людей до проблем, з якими цей вид стикається в дикій природі. За словами Брайта, зоопарк зробив незвичайний крок, розмістивши повідомлення про жирафа на своїй сторінці у Facebook, щоб допомогти зусиллям з його збереження.

"Зазвичай ми не розміщуємо дитинчат у зоопарку, але, з огляду на те, що це така унікальна ситуація, ми знали, що це приверне багато уваги до жирафів, що допоможе нам вказати людям правильний напрямок: "Гей, ось як ви можете допомогти жирафам у дикій природі". Міжнародне висвітлення наших дитинчат жирафа без візерунків привернуло таку необхідну увагу до питань збереження жирафів. Дикі популяції поступово вимирають: 40% популяції диких жирафів зникло всього за останні три десятиліття", — підкреслив директор зоопарку.

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Унікальне теля жирафа зі своєю матір'ю Фото: BRIGHTS ZOO

Тепер зоопарк оголосив конкурс на найкраще ім'я для маленького жирафа. Наразі лідирують клички "Кіпікі", що означає "унікальна", Фірялі ("незвичний" або "незвичайний"), Шакірі ("вона найкрасивіша") і Джамелла ("одна з великої краси"). Результати голосування оголосять 4 вересня, у День праці.

Раніше Фокус писав, як насправді сплять жирафи з довгими шиями.