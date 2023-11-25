Покорил соцсети: хозяин показал, как его ленивый кот объедается во сне (видео)

Коты могут видеть сны, в частности о еде, — говорит нейробиолог и медицинская исследовательница Мишель Жуве. По словам ученой, есть доказательства, которые это подтверждают.

Владелец кота Миттена показал, как его ленивый домашний любимец "ест" во сне. Смешное видео, которое очень быстро стало вирусным, мужчина разместил на своей странице в TikTok.

На ролике можно увидеть белого котика, который мирно спит, пока хозяин размахивает возле его носа поп-тартом (печенье с двумя слоями запеченного теста, между которыми намазана начинка). Вместо того, чтобы проснуться, пушистик начинает "жевать" десерт во сне.

"Я думал, что запах поп-тарта его разбудит, но он продолжал спать, но начал жевать во сне", — говорится в описании к видео.

По словам нейробиолога и медицинской исследовательницы Мишель Жуве, коты действительно могут видеть сны, в том числе о еде.

"Хотя мы и не знаем наверняка, но есть доказательства, четко свидетельствующие о том, что во время сна в их мозгу что-то происходит", — отмечает ученая.

Это видео набрало более 650 тысяч просмотров, а также много лайков и комментариев.

"Ему снится кошка", "Я рад, что мой кот не единственный, кто любит поп-тарты", "Очень мило", "Коты открывают рот, чтобы лучше почувствовать запах, поэтому, возможно, это было его подсознательное желание", "Красивый кот, 10/10", "У меня была бы аналогичная реакция, если бы кто подсунул мне во сне шоколадную панду", — пишут под роликом пользователи сети.

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