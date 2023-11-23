Кошмар для туриста: в одном из самых популярных городов мира продают еду из канализаций

Продавцы, торгующие блинчиками и сэндвичами, хранили ингредиенты в канализационных люках вдоль улицы Champ-de-Mars недалеко от Эйфелевой башни.

Уличные торговцы в Париже (Франция) были уличены в хранении продуктов в канализации. Об этом пишет The Insider.

Продавцы, торгующие блинчиками и сэндвичами, хранили ингредиенты в канализационных люках вдоль улицы Champ-de-Mars недалеко от Эйфелевой башни.

"Многие используют замороженное тесто, которое хранилось в сомнительных условиях. Чтобы скрыть запах и горький вкус, они посыпают его ванильным сахаром", — рассказал один из продавцов французскому изданию Le Parisien. Имя продавца в сообщении не называется.

На кадрах, которыми поделилась французская газета, видно как люди прячут мешки с продуктами под канализационными люками. Тесто и другие ингредиенты, включая мясо и напитки, также были обнаружены в лазах и вентиляционных отверстиях. Об этом французским журналистам рассказал житель богатого района, где находится Эйфелева башня. Затем продукты разогревают и выставляют на продажу.

Люди прячут мешки с продуктами под канализационными люками Фото: Le Parisien

Франк Дельво, президент Союза работников гостиничного бизнеса Парижа и Иль-де-Франс, заявил, что продавцы представляют опасность для здоровья населения, отметив, что у них нет возможности помыть руки. По его словам, некоторые из них продавали испорченные товары, а также бутылки с водой, наполненные из-под крана.

Дельво отметил, что зачастую киоски с едой не имеют лицензии. Многие из продавцов сами не имеют документов и эксплуатируются преступными организациями.

"Кроме того, они составляют недобросовестную конкуренцию местным лицензированным ресторанам, которые платят аренду, сборы и должны подвергаться проверкам со стороны санитарных органов", — сказал Дельво.

Свою обеспокоенность выразил и Давид Зенуда, вице-президент Союза работников гостиничного бизнеса Парижа и Иль-де-Франса

"До Олимпиады остался год, и если мы ничего не предпримем, то вокруг Эйфелевой башни развернется настоящий нелегальный продовольственный рынок", — сказал он.

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