Тень наблюдала за семьей по ночам: мужчина показал жуткую запись с камеры видеонаблюдения

В шестисекундном ролике "призрачная" тень скользит по лестнице и скрывается за стеной. Похоже, что она состоит только из лица и ног.

Мужчина выложил в социальные сети видеозапись с тенью, которая, по его словам, наблюдала за ним и его семьей по ночам. Он показал жуткую запись с камеры видеонаблюдения на популярном форуме Reddit.

Однако не все зрители были уверены, что эта фигура действительно является призраком. Другие пользователи рекомендовали мужчине покинуть свой дом и никогда не возвращаться. Таинственную фигуру зафиксировал ночью датчик движения пока все члены семьи спали.

В шестисекундном ролике "призрачная" тень скользит по лестнице и скрывается за стеной. Похоже, что она состоит только из лица и ног.

"Мой датчик движения обычно улавливает белые шары, но прошлой ночью все было иначе. Он уловил эту фигуру, тень или как ее еще можно назвать, которая двигалась по моей лестнице. У меня и моей семьи и раньше было ощущение, что за нами наблюдают, но это взорвало мой мозг. Я в ужасе. Пожалуйста, помогите", — написал автор темы.

В шестисекундном ролике "призрачная" тень скользит по лестнице и скрывается за стеной Фото: Reddit

Некоторые пользователи согласились с тем, что в доме мужчины могут обитать привидения, другие же считают, что он отредактировал видеозапись или же у него просто не правильное работает камера.

"Вот почему я не буду ставить камеры в своем доме. Я знаю, что это, скорее всего, просто цифровая аномалия, вызванная программной компенсацией недостаточной освещенности. Но я бы предпочел просто не думать об этом, lol. А камеры слишком легко взломать", — написал один из них.

Многие люди отметили, что через большое количество фейков невозможно понять обманывают их или нет.

"Я ничем не могу помочь, но это действительно жутко. Мне странно осознавать, что у нас могут быть реальные доказательства сверхъестественного, но из-за того, как легко манипулировать видео и фотографиями, мы, вероятно, никогда не узнаем наверняка", — написал еще один человек.

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