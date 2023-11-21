Завернули в простыню: спиритическая доска "приказала" мальчикам убить своего друга (фото)

Игра с доской Уиджи предполагает использование указки, которая скользит по доске для спиритических сеансов, состоящей из букв алфавита и цифр от 0 до 9, якобы для связи с духами умерших.

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В Колумбии подросток, предположительно, был убит группой своих друзей после игры со спиритической доской, которая "велела им убить его". Об этом пишет Metro.

17-летний Хосе Маурисио Оспина был найден мертвым, обнаженным и завернутым в простыню лицом вниз после игры с тремя лучшими друзьями в доме в городе Патио Бонито в апреле прошлого года.

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Игра предполагает использование указки, которая скользит по доске для спиритических сеансов, состоящей из букв алфавита и цифр от 0 до 9, якобы для связи с духами умерших.

Смерть мальчика до сих пор расследуется, но один из участников происшествия якобы поведал правоохранительным органам, что "доска сказала им сделать это".

Расстроенная мать убитого, Клаудия Веласкес, требует ответов на свои вопросы, поскольку расследование не продвигается. Женщина рассказала, что в последний раз, когда она видела Хосе Маурисио, он делал домашнее задание на компьютере.

"Я ушла по делам, а он остался дома, но сказал, что собирается пойти к школьному другу делать уроки. Этого мальчика, к которому он пошел, я знаю, мой сын даже несколько раз оставался у него ночевать", — вспоминает она.

Когда Клавдия вернулась домой около восьми, то заметила, что мальчика дома еще не было. Она позвонила ему еще раз около 11 часов вечера. Позже Клаудия позвонила сыну еще раз и трубку взяла полиция. Сотрудники правоохранительных органов ответили, что телефон находится у них, так как они реагируют на чрезвычайную ситуацию.

Смерть Хосе все еще расследуется Фото: Newsflash

Протокол вскрытия подтвердил, что подросток был задушен до смерти, на его голове были гематомы, а также указал, что тело после смерти было перемещено. По сообщениям местных СМИ, один из молодых людей, игравших в эту игру, якобы сказал, что доска сказала им убить кого-то и что она "выбрала" Хосе. Другой его друг заявил, что перед игрой они приняли ЛСД, однако токсикологическая экспертиза показала, что в организме убитого не было этого наркотика.

"Я увидел разноцветные фигуры, потом моих одноклассников, бьющихся о стену, а затем Маурисио на полу в крови. Я знал, что все это сон", — рассказал мальчик, имя которого не называется.

Смерть Хосе все еще расследуется.

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