Довели до слез: пенсионерку оштрафовали в аэропорту Австралии из-за сэндвича (фото)

Причиной денежного взыскания в размере 1 995 долларов США стали строгие правила на ввоз любой мясной продукции. Женщине следовало задекларировать бутерброд по прибытии, чего она не сделала из-за незнания правил.

77-летнюю пенсионерку Джун Армстронг из Новой Зеландии оштрафовали на таможне в Австралии из-за забытого в багаже куриного сэндвича. Об этом пишет The New Zealand Herald.

Женщина купила бутерброд перед вылетом, а позже забыла о нем.

Джун Армстронг прилетела 2 мая из Крайстчерча на восточном побережье Новой Зеландии в аэропорт Брисбена на северо-востоке Австралии. За провоз в другую страну недоеденного сэндвича она была оштрафована на 3300 новозеландских долларов, или 1 995 долларов США.

Позже сотрудник пограничной службы посоветовал женщине обжаловать штраф. Но когда она попыталась это сделать, то не смогла связаться с человеком. Джун смогла пообщаться только с автоответчиком. По ее словам, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства Австралии прокомментировало этот инцидент только спустя полгода, после того как издание NZH обратилась к нему от имени Армстронг.

По словам пенсионерки, она положила сэндвич в сумку перед полетом. Она заявила властям о прописанных ей лекарствах и забыла сообщить о еде.

Женщина призналась, что ей трудно оплатить штраф Фото: The New Zealand Herald

Армстронг рассказала журналистам, что ей трудно оплатить штраф, поскольку она и ее муж полагаются только пенсию.

"Все, кому я показываю штраф, ошарашены, они просто не могут в это поверить", — добавила жительница Новой Зеландии.

Представитель Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии сообщил изданию Business Insider, что Армстронг могла ввезти сэндвич в страну только при наличии разрешения на импорт.

"В отношении мяса действуют строгие условия ввоза, которые могут быстро меняться в зависимости от вспышек заболеваний", — сказал представитель министерства, добавив, что за ввоз в страну несанкционированных продуктов питания на пассажиров может быть наложен штраф в размере до 6260 австралийских долларов, или около 4100 долларов США.

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