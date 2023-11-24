Люди просили все больше: 148 млн фунтов разрушили жизнь победительницы лотереи (фото)

Счастливая обладательница приза Euromillion утверждает, что он положил конец ее отношениям и настроил против нее родных.

Британка Джиллиан Бэйфорд и ее тогдашний муж Адриан выиграли в лотерею невероятный приз в 148 млн фунтов стерлингов и использовали его для помощи своим семьям, но их отношения с родными и друг с другом быстро испортились. Об этом пишет Daily Star.

Супружеская пара из Великобритании выиграла джекпот в 2012 году. Они расстались всего через 15 месяцев после победы в лотереи.

Счастливая обладательница приза Euromillion утверждает, что он разрушил ее жизнь, положил конец ее отношениям и настроил против нее ее родных.

После развода с мужем отношения Джиллиан с ее семьей также испортились. Они перестали общаться друг с другом, несмотря на то, что британка подарила им 20 млн фунтов стерлингов из своего выигрыша. Она также помогла своей семье, выплатив долг в размере 700 0000 фунтов стерлингов, образовавшийся в результате неудачных бизнес-предприятий. Однако Джиллиан утверждает, что ее отец не только пытался завладеть выигранными ею деньгами, но и претендовал на контроль над ее бизнесом.

Победительница лотереи из Хаверхилла, Саффолк (Великобритания), также дала деньги своим отцу и матери на покупку квартиры в Карнусти (Шотландия) и нового автомобиля. Когда она выиграла деньги, ее родители жили в автофургоне.

Женщина утверждает, что люди постоянно просили все больше и больше денег. Поэтому она дала своему брату еще 800 000 фунтов стерлингов на новое деловое предприятие, но после получения денег, по ее словам, они перестали с ней разговаривать.

"Это расстраивает и огорчает. Деньги должны были сделать всех счастливыми. Но они стали требовательными и жадными. Они (моя семья) потеряли связь с тем, откуда они пришли. В день нашего выигрыша у моего отца и брата были долги в размере 700 000 фунтов стерлингов. Это было первое, за что мы заплатили. Семье Адриана пришлось ждать несколько недель, но мои родители и брат были первыми. Они получили свои машины и дома раньше всех", — рассказывала победительница лотереи в 2016 году.

Супружеская пара из Великобритании выиграла джекпот в 2012 году Фото: коллаж Фокус

Брат Джиллиан владеет домом стоимостью 288 000 фунтов стерлингов, ездит на Audis с личными номерами и женился на своей девушке, не предупредив Джиллиан. Она утверждает, что они выставляли напоказ свое богатство и злили местных жителей.

Женщина сейчас живет в Данди (Шотландия). По ее словам, родственники рассорились с ней из-за статьи в газете, которая поставила в неловкое положение ее родителей.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером продавая камни. Гэри Даль заработал миллионы на простой идее, которая пришла ему в голову, когда он сидел в баре и слушал, как знакомые обсуждали насколько непросто ухаживать за своими домашними животными.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.