Раскупали как горячие пирожки: мужчина стал миллионером продавая камни (видео)

Гэри Даль заработал миллионы на простой идее, которая пришла ему в голову, когда он сидел в баре и слушал, как знакомые обсуждали насколько непросто ухаживать за своими домашними животными.

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В конце 1975 года американец Гэри Даль обогатился, торгуя обычными камнями, которые продавались оптом за копейки и рознично по $3,95. Важной ролью в его успехе сыграла не сама продукция, а то, как она была упакована. Об этой истории вспоминает издание MentalFloss.

В том году Даль работал внештатным рекламным копирайтером в Калифорнии, когда во время посиделок в баре с друзьями разговор зашел о разрушительной природе домашних животных. Собаки и кошки портили мебель. Хуже того, они требовали постоянного внимания. Тогда мужчина сказал, что ему не нужно беспокоиться обо всем этом, потому что у него есть "домашний камень" ("Pet Rock").

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Разумеется, это была шутка. И она вызвала смех. Но Даль решил, что за этим может стоять нечто большее. Он вернулся домой и начал писать инструкцию для "домашнего камня", в которой подробно описывалось, как с ним обращаться, какие трюки он может выполнять (самый популярный — "изображать мертвеца") и как он может оставаться верным спутником благодаря "долгому сроку жизни". Фишка заключалась не столько в самом камне, сколько в том, как он был представлен. В дополнение к инструкции американец придумал картонную коробку с отверстиями для воздуха, похожую на те, что используются в зоомагазинах. Кроме того, она имела некоторое сходство с контейнером для Хэппи Мил из McDonald's.

Мотивация Даля, побудившая его предпринять серьезные усилия по монетизации своей идеи "домашних камней", во многом объяснялась его нестабильным финансовым положением в то время. Мужчина с трудом справлялся со своими счетами. Он привлек Джорджа Коакли и Джона Хигерти, двух своих коллег, в качестве инвесторов. Первый вложил 10 000 долларов, что в 1975 г. было большой суммой, особенно если предполагалось продавать практически ничего не стоящие камни. Однако Даль точно знал, что он рекламирует. Как и болтающиеся зубы, обруч и другие причуды, "домашний камень" стала бенефициаром удачного времени.

Внутри коробки был обычный камень Фото: Amazon

Настроение в США тогда было слегка подавленным, и предприниматель полагал, что люди увидят бессмысленность его продукта и поймут юмор. Он упаковал камни в коробку с инструкцией и положил их в стружку из хвойных пород дерева, предназначенную для защиты хрупких предметов. Камни были приобретены в местной компании по производству песка и гравия, которая доставила их с мексиканского пляжа Розарита. Даль представил "Pet Rock" на выставке подарков в Сан-Франциско в августе 1975 года и стал ждать реакции.

"Никаких беспорядков. Никакой аллергии", – говорилось в описании "питомца".

Люди сразу же поняли привлекательность товара и мужчина начал принимать заказы. Компания Neiman Marcus хотела получить 1000 камней. Позже к нему присоединился Bloomingdale's. СМИ опубликовали статью, которая распространила информацию о камнях. Даль пользовался авторитетом в розничной торговле и среди журналистов за то, что на первый взгляд было несерьезным товаром. Его шутка в баре превращалась в национальный феномен.

Когда наступил сезон отпусков, по оценкам Даля, он продавал до 100 000 "домашних камней" в день. В конечном итоге он продал от 1,3 до 1,5 миллиона всего за несколько месяцев. Коакли получил $200 000 за свои первоначальные инвестиции в $10 000. Автор идеи подарил своим инвесторам по "Мерседесу". Получая 95 центов прибыли с каждого проданного Pet Rock, Даль заработал более $1 миллиона. Он основал собственную фирму Rock Bottom Productions.

Камень "Pet Rock" по-прежнему можно найти в интернете Фото: Wikimedia Commons

Однако бум на камни продлился не долго, но американец был доволен. А вот два его инвестора — нет: они утверждали, что получили слишком малую долю прибыли, и впоследствии подали в суд на мужчину, требуя увеличить доход. После вынесения решения в пользу инвесторов Даль выписал им чек на шестизначную сумму.

Камень "Pet Rock" по-прежнему можно найти в интернете, хотя Даль уже не занимается этим бизнесом. Мужчина умер в 2015 году. К непроданным камням, оставшимся у него, он относился равнодушно. По его словам, если бы их не покупали, то он просто использовал бы их для ремонта своей подъездной дороги.

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